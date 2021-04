V Zoo Hodonín se starají o mládě pouštní antilopy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Lenka Pinkavová / Lenka Pinkavová / Zoo Hodonín Mládě adaxe núbijského s matkou.

V hodonínské zoo se narodilo mládě kriticky ohroženého druhu pouštní antilopy adaxe núbijského. Návštěvníci už ho mohou vidět ve výběhu, uvedla mluvčí zahrady Marie Blahová.

Mládě přišlo na svět 15. dubna ve večerních hodinách. "Porod proběhl rychle a bez komplikací, matce i mláděti se daří dobře," uvedla zooložka Zdenka Vavrysová.

Stádo adaxů v Zoo Hodonín čítá čtyři kusy, z toho dvě samice, jednoho samce a mládě. Historie chovu tohoto kriticky ohroženého druhu pouštní antilopy v hodonínské zoo sahá do 90. let minulého století. Za tu dobu tam byla odchována řada mláďat. Poslední dva mladí jedinci z roku 2016 a 2018 odcestovali na doporučení koordinátora chovu tohoto druhu do polské Zoo Opole.

V hodonínské zoo se letos narodila i další mláďata, například klokan rudokrký a klokan obrovský, několik přírůstků je i u ovcí a koz. Velkým lákadlem pro návštěvníky ale stále zůstávají loňská čtyřčata lva jihoafrického, která mají po rodičích vzácnou smetanově bílou barvu, či mládě vlka hřivnatého. "V průběhu sezony očekáváme přírůstky u zeber Chapmanových, u některých dalších druhů antilop či sov a dalších druhů ptáků," doplnila Vavrysová.

Hodonínská zahrada patří v Unii českých a slovenských zoo k těm nejmenším. Loni ji navštívilo nejméně lidí za posledních sedm let, přišlo zhruba 146.000 návštěvníků, meziročně asi o 50.000 méně. Zahrada byla stejně jako ostatní kvůli protiepidemickým opatřením opakovaně uzavřena. Letos poprvé otevřela minulý týden v pondělí, vnitřní expozice ale zůstávají uzavřené. Aktuálně ji lze podpořit prostřednictvím sbírky na portálu Donio. Cílem je vybrat 100.000 korun, což pokryje náklady na potravu pro všechna zvířata v zoo na 18 dní.

