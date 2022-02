Varšava již Česku převedla 45 milionů eur za Turów, uvedla polská ministryně

Zdroj | Depositphotos Moskwová uvedla, že Varšava peníze převedla hned po podpisu smlouvy a Češi již obdrželi potvrzení o tomto převodu.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Polsko Česku převedlo náhradu 45 milionů eur (zhruba 1,08 miliardy korun) za škody způsobené těžbou v dole Turów. Televizi Polsat News to řekla polská ministryně životního prostředí Anna Moskwová. Podle ní tak Varšava učinila hned poté, co premiéři České republiky a Polska podepsali mezistátní dohodu o řešení vlivu těžební činnosti. Češi podle Moskwové již obdrželi i potvrzení o převodu.

Český premiér Petr Fiala a jeho polský protějšek Mateusz Morawiecki podepsali dohodu o řešení vlivu těžební činnosti v polském hnědouhelném dole Turów u českých hranic. Země se podle Fialy dohodly na náhradě 45 milionů eur (zhruba 1,08 miliardy korun) za škody způsobené těžbou v dole. Jde o kompromis, protože Česko původně požadovalo až 50 milionů eur a Polsko nabízelo 40 milionů eur.

Moskwová uvedla, že Varšava peníze převedla hned po podpisu smlouvy a Češi již obdrželi potvrzení o tomto převodu.

"V okamžiku, kdy byla podepsána dohoda, jsme učinili převod a Češi již obdrželi potvrzení o převodu. Současně prohlásili, že již mají k dispozici dokumenty, které jsou nezbytné pro stažení sporu, a jsou připraveni tyto dokumenty okamžitě předat. Nevím, jestli už je předali, nebo jestli je předají zítra ráno, ale tímto předáním a stažením (stížnosti u soudu) se spor vyřeší a přestane existovat," uvedla Moskwová.

Ministryně se v rozhovoru vyjádřila také k tomu, jak "tvrdá" byla vyjednávání s předchozí vládou Andreje Babiše a nynějším kabinetem Petra Fialy. "Byla to jiná tvrdost, když jsme mluvili s vládou premiéra Babiše, a jiná, když jsme mluvili s vládou premiéra Fialy. Rozdíl je v tom, že vláda premiéra Fialy se rozhodně chtěla dohodnout a chtěla tento spor ukončit," uvedla Moskwová

Prozradila také, že polsko-česká dohoda má 17 stran a kromě otázky finančních kompenzací pro Českou republiku obsahuje také konkrétní kroky, například normy pro monitorování ovzduší, hluku a vody.

Česko se kvůli Turówu loni v únoru obrátilo na Soudní dvůr Evropské unie poté, co polské úřady schválily prodloužení těžby v dole do roku 2026. Podle české vlády se tak stalo bez dostatečného posouzení vlivu dalších prací na životní prostředí, což je i názor Evropské komise. Varšava veškeré námitky Prahy i Bruselu k povolovacímu řízení odmítala. Fiala uvedl, že Česko stáhne žalobu u unijního soudu poté, co obdrží od Polska domluvené peníze. Dnes odpoledne řekl, že by to mělo být v řádu hodin, nejpozději dnů.

reklama