Vážany nad Litavou chtějí koupit pozemek se skládkou v katastru

Skládka je na sedmi hektarech, z nichž tři hektary v minulosti po rozhodnutí soudu propadly státu, který je následně přenechal obci. O čtyřech zbývajících se nyní jedná.

Vážany nad Litavou na Vyškovsku chtějí zakoupit pozemek s nelegální skládkou vesměs stavební suti, která je v katastru obce. Cena pozemku by měla být sedm milionů korun, z toho dva miliony by mohl přispět kraj. Podle hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) by obec mohla usilovat i o dotační tituly. Hejtman v úterý na místo vyjel na pracovní návštěvu. O pozemku pod skládkou v minulosti už rozhodoval soud. O koupi bude rozhodovat vážanské zastupitelstvo.

Skládka je na sedmi hektarech, z nichž tři hektary v minulosti po rozhodnutí soudu propadly státu, který je následně přenechal obci. O čtyřech zbývajících se nyní jedná. Obec je chce zakoupit od spolku Bike Park, který je vlastníkem.

"Je hrozné, že když si s následky trestné činnosti nedokáže poradit stát, tak to musí na svá bedra vzít obec a kraj jí musí pomáhat. My chápeme, že ten problém je opravdu velký, a věřím tomu, že nějakou finanční částkou na odkup těchto pozemků přispějeme," uvedl Grolich.

Pět dotčených pozemků původně vlastnil SVS Delta Racing Team, který však při budování motokrosové dráhy v místě podle soudů poškodil životní prostředí. Spolek podle soudů v lokalitě umožnil nelegální navážení suti, která sesuvem poškodila desítky dalších parcel. Spolek podle soudů začal s navážením suti v roce 2012, trvalo do 2016. Okresní soud ve Vyškově rozhodl o propadnutí pěti dotčených pozemků v roce 2018. Jeden z pozemků ale už dříve spolek vyčlenil právě do Bike Parku. Odvolací soud později rozhodnutí o propadnutí pozemků státu potvrdil, pozemek Bike Parku ale z rozhodnutí vyčlenil. Právě o jeho koupi obec jedná.

"Ty tři hektary nám stát už přenechal, nyní se jedná o zbývající čtyři," řekl starosta Václav Matyáš. O koupi bude rozhodovat ve středu vážanské zastupitelstvo. Z částky sedm milionů korun by dva mohl přispět kraj, hejtman uvedl, že kraj o tom ještě bude jednat. Uvedl, že v místě je ohrožený suchý poldr a že by bylo možné dále čerpat i dotace z kraje na zadržování vody v krajině.

Starosta uvedl, že v místě by v budoucnu mohly vzniknout například sjezdy pro kola nebo naučná stezka. Obec chce v budoucnu podle něj koupit i další parcely, kterých se sesuv navážky dotknul.

Sesuv podle soudů překryl zemědělskou půdu i jiných vlastníků, šlo asi o čtyři desítky zasažených parcel o rozloze 26 000 metrů čtverečních. Zasypal také více než 100 metrů potoka. Navážka podle obce ohrožuje i suchý poldr, který tam nechala vybudovat.

