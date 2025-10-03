Ve čtyřicítce obcí budou lidé dnes a v sobotu hlasovat v místních referendech
O výstavbě větrných elektráren se bude hlasovat také v šesti z osmi referend na Vysočině a v polovině z osmi plebiscitů v Olomouckém kraji. V obci Dudín na Jihlavsku je tématem referenda výstavba domova pro seniory, v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčsku projekt sportovní haly. Obyvatelé Bohuslavic a Třeštiny na Šumpersku se vyjádří k těžbě štěrkopísku.
Ze čtyř referend v Jihočeském kraji se větrníků týkají dvě, jedno těžby štěrkopísku a v Písku budou lidé odpovídat na otázku k plánované výstavbě spalovny odpadu. Dva jihomoravské plebiscity se věnují vodárenství a trase vysokorychlostní železniční trati. Holčovice na Bruntálsku chtějí od obyvatel souhlas s provozováním restaurace. V Praze 1 budou lidé hlasovat o zákazu či omezení sdílených elektrokoloběžek a dalších tématech souvisejících s turistickým ruchem.
Výsledek referenda je platný, pokud se hlasování zúčastní aspoň 35 procent zapsaných voličů. Závazný je podle zákona tehdy, když konkrétní odpověď označí nadpoloviční většina hlasujících v referendu a zároveň aspoň 25 procent všech voličů. Před rokem se při podzimních krajských a senátních volbách konaly místní plebiscity v 15 obcích. Také jim dominovaly plány na větrné nebo fotovoltaické elektrárny, s jedinou výjimkou je lidé tehdy odmítli.
