Ve čtyřicítce obcí budou lidé dnes a v sobotu hlasovat v místních referendech

3.10.2025 11:33 (ČTK)
Foto | Lasy / Wikimedia Commons
Ve čtyřicítce obcí budou lidé dnes a v sobotu společně se sněmovními volbami hlasovat také v místních referendech. Nejčastěji se budou vyjadřovat k plánům na větrné elektrárny, jejich možné výstavby se týká skoro polovina plebiscitů. Hlasovat se bude například také o provozování restaurace obcí, skládce, spalovně odpadu, provozovnách hazardu, těžbě štěrkopísku, výstavbě sportovní haly, vysokorychlostní železnice a domova pro seniory.
 
Nejvíc obecních referend je podle zjištění ČTK a údajů na webu ministerstva vnitra ohlášených ve Středočeském kraji, výstavby větrných elektráren se tam týkají tři z deseti hlasování. Třeba v Kladně se lidé vyjádří k provozování heren a kasin ve městě, v Čáslavi na Kutnohorsku k rozšiřování skládky odpadu a ve Mšeně na Mělnicku k plánům na zmenšení městské památkové zóny.

O výstavbě větrných elektráren se bude hlasovat také v šesti z osmi referend na Vysočině a v polovině z osmi plebiscitů v Olomouckém kraji. V obci Dudín na Jihlavsku je tématem referenda výstavba domova pro seniory, v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčsku projekt sportovní haly. Obyvatelé Bohuslavic a Třeštiny na Šumpersku se vyjádří k těžbě štěrkopísku.

Ze čtyř referend v Jihočeském kraji se větrníků týkají dvě, jedno těžby štěrkopísku a v Písku budou lidé odpovídat na otázku k plánované výstavbě spalovny odpadu. Dva jihomoravské plebiscity se věnují vodárenství a trase vysokorychlostní železniční trati. Holčovice na Bruntálsku chtějí od obyvatel souhlas s provozováním restaurace. V Praze 1 budou lidé hlasovat o zákazu či omezení sdílených elektrokoloběžek a dalších tématech souvisejících s turistickým ruchem.

Výsledek referenda je platný, pokud se hlasování zúčastní aspoň 35 procent zapsaných voličů. Závazný je podle zákona tehdy, když konkrétní odpověď označí nadpoloviční většina hlasujících v referendu a zároveň aspoň 25 procent všech voličů. Před rokem se při podzimních krajských a senátních volbách konaly místní plebiscity v 15 obcích. Také jim dominovaly plány na větrné nebo fotovoltaické elektrárny, s jedinou výjimkou je lidé tehdy odmítli.

