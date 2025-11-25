https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ve-rwande-se-vzacnym-nosorozcum-ze-dvora-kralove-narodilo-treti-mlade
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Ve Rwandě se vzácným nosorožcům ze Dvora Králové narodilo třetí mládě

25.11.2025 10:36 | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (ČTK)
Foto | Drew Bantlin / NP Akagera
V národním parku Akagera ve středoafrické Rwandě se vzácným nosorožcům ze Safari Parku Dvůr Králové nad Labem v srpnu narodilo třetí mládě. Narodilo se samici Jasiri, kterou chovatelé v roce 2019 převezli do Rwandy z Evropy spolu s dalšími čtyřmi nosorožci černými východního poddruhu, který je ohrožen vyhynutím. ČTK to řekl mluvčí dvorské zoo Michal Šťastný. Ve Rwandě mají zvířata podpořit v minulosti vyhubenou populaci nosorožců a přinést do ní genetickou pestrost. Dvorská zoo je světovým lídrem v chovu černých nosorožců.
 
Pro samici Jasiri, která se narodila ve Dvoře Králové v roce 2016, jde o druhé mládě. První ve Rwandě porodila v květnu 2023. Pravděpodobným otcem obou mláďat je z Evropy dovezený samec Mandela, jelikož Jasiri se v době početí pohybovala ještě v oblasti jejich společného vypuštění do volné přírody. "Navíc v místech, kde se Jasiri s mládětem potulují teď, žádný jiný dospělý samec není," uvedla zoo. V dubnu 2024 porodila mládě ve Rwandě samice Olmoti. Ve volné přírodě žije odhadem posledních několik stovek nosorožců černých východního poddruhu.

Jasiri i její malé samičce se podle strážců parku daří dobře. "Společně se starším mládětem se Jasiri před časem vzdálila z místa, kde byla vypuštěna do volné přírody. Nyní se pohybuje v severní části parku, kde se rovněž vyskytují nosorožci bílí," uvedla zoo.

Foto | Drew Bantlin / NP Akagera

Staršímu mláděti od Jasiri ochranáři na konci října v narkóze vložili do rohu vysílač, aby jej mohli snadněji sledovat. Současně mu dali jméno Juru, což ve rwandštině znamená nebesa. Jasiri ve rwandštině znamená statečná.

Mandela, Olmoti a její mládě se stále drží v oblasti vypuštění. Podle chovatelů jsou ve výborné formě a chovají se jako zcela divoká zvířata. "Dokonce se k nim přidal samec nosorožce, jenž přišel z jihu parku a pochází ze skupiny, která byla do Akagery přivezena z Jihoafrické republiky," uvedla zoo.

Po třech mláďatech narozených nosorožcům z Evropy správci parku doufají, že by v dohledné době mohlo dojít ke smíšení zvířat z evropské a jihoafrické populace.

Transport pěti nosorožců v roce 2019 z Evropy do Afriky je mezinárodním projektem. Tři nosorožci byli ze dvorské zoo, další dva ze zoo Flamingo Land v Británii a z dánské zoo Ree Park Safari. Ve Dvoře Králové se pětice na cestu připravovala od podzimu 2018. Zvířata byla darem rwandské vládě.

Z původní pětice dva nosorožci uhynuli. V únoru 2020 uhynul samec Manny, možná na poruchu trávicího ústrojí. Samice Jasmína koncem roku 2020 podlehla zraněním po potyčce se slonem.

