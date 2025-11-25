Ve Rwandě se vzácným nosorožcům ze Dvora Králové narodilo třetí mládě
Jasiri i její malé samičce se podle strážců parku daří dobře. "Společně se starším mládětem se Jasiri před časem vzdálila z místa, kde byla vypuštěna do volné přírody. Nyní se pohybuje v severní části parku, kde se rovněž vyskytují nosorožci bílí," uvedla zoo.
Staršímu mláděti od Jasiri ochranáři na konci října v narkóze vložili do rohu vysílač, aby jej mohli snadněji sledovat. Současně mu dali jméno Juru, což ve rwandštině znamená nebesa. Jasiri ve rwandštině znamená statečná.
Mandela, Olmoti a její mládě se stále drží v oblasti vypuštění. Podle chovatelů jsou ve výborné formě a chovají se jako zcela divoká zvířata. "Dokonce se k nim přidal samec nosorožce, jenž přišel z jihu parku a pochází ze skupiny, která byla do Akagery přivezena z Jihoafrické republiky," uvedla zoo.
Po třech mláďatech narozených nosorožcům z Evropy správci parku doufají, že by v dohledné době mohlo dojít ke smíšení zvířat z evropské a jihoafrické populace.
Transport pěti nosorožců v roce 2019 z Evropy do Afriky je mezinárodním projektem. Tři nosorožci byli ze dvorské zoo, další dva ze zoo Flamingo Land v Británii a z dánské zoo Ree Park Safari. Ve Dvoře Králové se pětice na cestu připravovala od podzimu 2018. Zvířata byla darem rwandské vládě.
Z původní pětice dva nosorožci uhynuli. V únoru 2020 uhynul samec Manny, možná na poruchu trávicího ústrojí. Samice Jasmína koncem roku 2020 podlehla zraněním po potyčce se slonem.
