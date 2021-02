Ve sklenících Květné zahrady v Kroměříži znovu rozkvetly kamélie

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Bildagentur Zoonar GmbH / Shutterstock Aby kamélie v zimě vykvetly v plné kráse, potřebují podle zahradnice Jiřiny Janečkové teploty mezi deseti až 15 stupni Celsia a dostatek světla.

Ve sklenících Květné zahrady v Kroměříži, která je památkou UNESCO, po roce znovu rozkvetly stovky kamélií. Okrasné rostliny se ve městě pěstují od 19. století. Čtyři desítky exemplářů ve sklenících jsou staré více než sto let. Kvetoucí kamélie si návštěvníci každoročně mohou koncem zimy prohlédnout díky výstavě, letos však vzhledem k epidemické situaci nebude její uspořádání možné, uvedli kastelán zahrady Zdeněk Novák a Lenka Křesadlová z Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži.

V kroměřížské sbírce jsou zastoupeny stovky červeně, růžově i bíle kvetoucích kamélie. "Kamélie japonská, o kterou tady hlavně jde, se vyznačuje velkou variabilitou odrůd. Šlechtí se už stovky let. To je rostlina, která se ve své domovině, v Číně, v Japonsku, v Koreji, jako okrasná rostlina pěstovala už před naším letopočtem. Typů květů a barevných variací je bezpočet," uvedla Křesadlová.

Z roku 1920 podle ní pochází první ucelený seznam rostlin, které zahradníci ve sklenících Květné zahrady pěstují. Odborníci však předpokládají, že se v ní kamélie nacházely už okolo roku 1850, stejně jako v nedaleké Podzámecké zahradě. Nejvzácnějšími exempláři sbírky je 40 rostlin starších než sto let, které jsou zasazeny v dřevěných škopcích. "To, že mají dneska čtyři pět metrů, je výsledek růstu v nádobách. Navíc je pravidelně sestřiháváme, protože jinak by se nám do skleníku nevešly," řekla Křesadlová.

Aby kamélie v zimě vykvetly v plné kráse, potřebují podle zahradnice Jiřiny Janečkové teploty mezi deseti až 15 stupni Celsia a dostatek světla. Přes léto se rostliny nesmějí vystavovat přímému slunci. Jelikož je nyní zahrada pro návštěvníky nepřístupná, má spolu s kolegyněmi a kolegy možnost se o kamélie velmi pečlivě postarat. "Jsme trošku takový strýček Kazisvět, protože obvykle tady v tom období rostliny necháváme, aby co nejvíce kvetly. A letos kvůli tomu, že zahrada je zavřená, máme unikátní možnost je hlouběji sestřihnout. Zvlášť starší rostliny letos stříháme trošku víc, abychom je zmladili a podpořili obrůstání a košacení," řekla Janečková.

Tradiční výstavu kamélií přesunula Květná zahrada v souvislosti s epidemickou situací na příští rok. Podle Nováka se však na facebooku zahrady během února objeví videa, fotografie a komentáře, které se rostlinám budou věnovat. "On-line prostředí je v současné době jediným významným kontaktem mezi námi a návštěvníky," uvedl kastelán. Metodické centrum zahradní kultury zveřejní ve čtvrtek na webových stránkách příspěvek o historii skleníků a pěstovaných rostlinách, o měsíc později to bude příspěvek věnovaný právě kaméliím. Dlouhověké rostliny se v minulosti na českém území pěstovaly především ve šlechtických sídlech.

