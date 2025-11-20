Ve speciálních budkách vyvedli dudci na Břeclavsku 25 mláďat. Je to o 16 více než loni
Budky umisťují do míst, které odpovídají životním nárokům dudků, tedy na prosvětlené lesní pozemky a na stromy v otevřené krajině. Na Břeclavsku jich postupně rozmístili 27 včetně dvou nových, které do terénu doplnili před jarním příletem dudků. Dudníky jsou především v katastrech obcí Brod nad Dyjí, Dobré Pole, Novosedly, Nový Přerov, Sedlec u Mikulova a Hrabětice.
"Dudci si pro hnízdění vybrali pět nabídnutých budek. Přestože dudci snášejí obvykle pět až sedm vajec, zdaleka ne všechna vylíhlá mláďata se v konkurenci mezi sourozenci prosadí a z hnízda úspěšně vylétnou. Tak tomu bylo i v letošním roce, přesto dudci v budkách vychovali 25 mladých," uvedl Opluštil. Ochránci přírody ve dvou případech zaznamenali dokonce druhé hnízdění. Jedno z nich ale nebylo úspěšné, protože v budce zůstalo pět opuštěných vajec. Opluštil doplnil, že loni dudci obsadili čtyři dudníky a vyvedli devět mláďat.
Dudek chocholatý patří k nejkrásnějším ptákům naší fauny. Je jedním z druhů, které se na českém území pozvolna šíří díky klimatické změně. Teplomilný tažný pták přilétá v březnu a v příhodných podmínkách vychová i dvě generace potomstva. Zimu tráví v tropické Africe a na své cestě musí překonat vzdálenost přes 5500 kilometrů.
