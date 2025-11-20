https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ve-specialnich-budkach-na-breclavsku-dudci-vyvedli-25-mladat-vice-nez-loni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Ve speciálních budkách vyvedli dudci na Břeclavsku 25 mláďat. Je to o 16 více než loni

20.11.2025 19:55 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Lorenzo Magnis / Flickr
V dudnících na Břeclavsku, tedy speciálních budkách vytvořených pro hnízdění dudků chocholatých, dudci letos úspěšně vyvedli 25 mláďat. Proti loňskému roku je to o 16 více. ČTK to dnes řekl Libor Opluštil z Českého svazu ochránci přírody Břeclav. Obdobný projekt mají na jihu Moravy i ochranáři ve spolupráci se Zoo Brno. V létě zoo informovala, že v jejich dudnících se letos vylíhlo 36 mláďat, proti loňskému roku o 20 více.
 
Právě na jižní Moravě nacházejí dudci vhodné životní podmínky, a to nejen kvůli teplému klimatu a biotopům. Ochránci se jejich šíření snaží podpořit i tzv. dudníky, které nahrazují nedostatek vhodných dutin ve stromech. Členové Českého svazu ochránců přírody Břeclav je připravují šestým rokem.

Budky umisťují do míst, které odpovídají životním nárokům dudků, tedy na prosvětlené lesní pozemky a na stromy v otevřené krajině. Na Břeclavsku jich postupně rozmístili 27 včetně dvou nových, které do terénu doplnili před jarním příletem dudků. Dudníky jsou především v katastrech obcí Brod nad Dyjí, Dobré Pole, Novosedly, Nový Přerov, Sedlec u Mikulova a Hrabětice.

"Dudci si pro hnízdění vybrali pět nabídnutých budek. Přestože dudci snášejí obvykle pět až sedm vajec, zdaleka ne všechna vylíhlá mláďata se v konkurenci mezi sourozenci prosadí a z hnízda úspěšně vylétnou. Tak tomu bylo i v letošním roce, přesto dudci v budkách vychovali 25 mladých," uvedl Opluštil. Ochránci přírody ve dvou případech zaznamenali dokonce druhé hnízdění. Jedno z nich ale nebylo úspěšné, protože v budce zůstalo pět opuštěných vajec. Opluštil doplnil, že loni dudci obsadili čtyři dudníky a vyvedli devět mláďat.

Dudek chocholatý patří k nejkrásnějším ptákům naší fauny. Je jedním z druhů, které se na českém území pozvolna šíří díky klimatické změně. Teplomilný tažný pták přilétá v březnu a v příhodných podmínkách vychová i dvě generace potomstva. Zimu tráví v tropické Africe a na své cestě musí překonat vzdálenost přes 5500 kilometrů.

Online diskuse

