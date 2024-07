Ve středních Čechách, Ústeckém kraji a Praze je kvůli horku smogová situace Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | pxhere Lodě na Vltavě v Praze. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. V souvislosti s jasným počasím a velmi vysokými teplotami překročila koncentrace přízemního ozonu na vybraných stanicích prahovou hodnotu pro vyhlášení smogové situace.



Meteorologové dnes vpodvečer vyhlásili pro Středočeský a Ústecký kraj a Prahu smogovou situaci kvůli vysoké koncentraci troposférického neboli přízemního ozonu. Doporučují lidem omezit fyzickou zátěž spojenou se zvýšenou frekvencí dýchání. ČTK o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Smogová situace souvisí s vysokými teplotami vzduchu a intenzitou slunečního záření, řekl ČTK pracovník pražské pobočky ČHMÚ.Hodinový průměr koncentrací přízemního ozonu překročil informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů na metr krychlový na dvou místech v Praze, a to na stanici Stodůlky a Riegrovy sady. V Ústeckém kraji byla tato hodnota překročena na měřicí stanici Ústí nad Labem-Kočkov. Přízemní ozon vzniká v ovzduší reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku při intenzivním slunečním záření. Působí především na plicní tkáň a sliznice. Při vyšší koncentraci v ovzduší a delším působení troposférického ozonu mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a pocit tlaku na hrudi. Lidé by při pobytu venku měli omezit zvýšenou fyzickou zátěž spojenou se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti.



