Ve výboru mezinárodní plemenné knihy zubrů je ředitel společnosti Česká krajina
Do knihy vedené v polské Bělověži se každoročně zaznamenávají přírůstky, úhyny a přesuny zubrů na celém světě, a to pouze čistokrevných zvířat, nezahrnuje křížence nebo zvířata nejasného původu. Společnost Česká krajina ve spolupráci s Biologickým centrem akademie věd provádí v Česku každý rok sčítání všech čistokrevných zubrů a koordinuje záchranu zubrů v zemi. Spolu s Dostálem ve výboru zasednou experti z Německa, Švédska, Španělka, Rumunska a Nizozemska.
V Česku žilo na konci loňského roku 164 zubrů evropských. Největší stádo žilo v rezervaci u Milovic, ke konci loňského roku 44 zvířat. Druhá největší skupina byla v oboře Židlov v Libereckém kraji, kde je 43 zubrů. Zubřích mláďat se loni v Česku narodilo 21, méně než v předchozích dvou letech.
Po vzoru mezinárodní plemenné knihy zubra evropského byla založena řada dalších plemenných knih pro ohrožené druhy. Druhou na světě byla plemenná kniha koně Převalského, kterou od roku 1959 vede Zoo Praha.
Zubr evropský je největším volně žijícím suchozemským obratlovcem Evropy. Po první světové válce byl v přírodě zcela vyhuben, v zajetí zbylo jen několik zvířat pocházejících z pouhých 12 předků. Samci dosahují hmotnosti 530 až 920 kilogramů, samice jsou menší. Zubři z čeledi turovitých jsou spolu s bizonem americkým jedinými dvěma žijícími zástupci rodu bizon.
