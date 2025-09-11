https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ve-vyboru-mezinarodni-plemenne-knihy-zubru-je-reditel-spolecnosti-ceska-krajina
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Ve výboru mezinárodní plemenné knihy zubrů je ředitel společnosti Česká krajina

11.9.2025 19:57 (ČTK)
Zubr v bývalém vojenském prostoru Milovice na pastvině u Benátek nad Jizerou.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Vojtěch Lukáš / Česká krajina
Ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál se stal jako první Čech v historii členem výboru mezinárodní plemenné knihy zubrů. Společnost spravuje od roku 2015 milovickou rezervaci velkých kopytníků s největším chovem zubrů v Česku.
 
Mezinárodní plemenná kniha zubra evropského byla založena v roce 1932 jako první mezinárodní plemenná kniha na světě určená k evidenci všech jedinců zvířat tohoto druhu ohroženého vyhubením. Jde o nejstarší mezinárodní plemennou knihu na světě. "Mezinárodní plemenná kniha byla jedním z klíčových prvků, díky kterým se podařilo zubry zachránit před vyhubením," uvedl Dostál, který se nyní účastní mezinárodní konference věnované ochraně zubrů v polské Pszcyně.

Do knihy vedené v polské Bělověži se každoročně zaznamenávají přírůstky, úhyny a přesuny zubrů na celém světě, a to pouze čistokrevných zvířat, nezahrnuje křížence nebo zvířata nejasného původu. Společnost Česká krajina ve spolupráci s Biologickým centrem akademie věd provádí v Česku každý rok sčítání všech čistokrevných zubrů a koordinuje záchranu zubrů v zemi. Spolu s Dostálem ve výboru zasednou experti z Německa, Švédska, Španělka, Rumunska a Nizozemska.

Foto | Běla Dostálová / Česká krajina

V Česku žilo na konci loňského roku 164 zubrů evropských. Největší stádo žilo v rezervaci u Milovic, ke konci loňského roku 44 zvířat. Druhá největší skupina byla v oboře Židlov v Libereckém kraji, kde je 43 zubrů. Zubřích mláďat se loni v Česku narodilo 21, méně než v předchozích dvou letech.

Po vzoru mezinárodní plemenné knihy zubra evropského byla založena řada dalších plemenných knih pro ohrožené druhy. Druhou na světě byla plemenná kniha koně Převalského, kterou od roku 1959 vede Zoo Praha.

Zubr evropský je největším volně žijícím suchozemským obratlovcem Evropy. Po první světové válce byl v přírodě zcela vyhuben, v zajetí zbylo jen několik zvířat pocházejících z pouhých 12 předků. Samci dosahují hmotnosti 530 až 920 kilogramů, samice jsou menší. Zubři z čeledi turovitých jsou spolu s bizonem americkým jedinými dvěma žijícími zástupci rodu bizon.

