Ve Žďáru nad Sázavou odstraňují stavbaři panely s azbestem z bývalého úřadu
Boletické panely mají sendvičovou konstrukci. V nosném kovovém rámu je venkovní, zeleně zbarvená skleněná část, za ní minerální izolace a pak deska s azbestem. Panely tvoří asi polovinu fasády někdejšího úřadu. Hygienici museli v předstihu schválit plán jejich demontáže, kontrolují i postup prací, uvedl Holík.
V závěru se vnitřek vystříká prostředkem kvůli stabilizaci prachu, který pak bude odsátý. Budovu bude možné otevřít až poté, kdy měření prokáže, že tam není znečištění, řekl stavbyvedoucí. Ukončení těchto prací předpokládá do začátku listopadu.
Budova bývalého městského úřadu v horní části náměstí je ze 70. let minulého století, úředníci se z ní odstěhovali v roce 2004. Prostory pak město pronajímalo. Rekonstrukce začala v září, dokončená bude příští rok do konce května. Na energetická opatření dostane radnice deset milionů korun z fondů EU.
Budova bude zateplená, změní se i její vzhled. Bude mít střechu se zelení a fotovoltaikou, přistavěný bude výtah. Pak se vrátí nájemníci z komerčního sektoru. V přízemí bude místo pro ordinace zubařů a dentálních hygienistů. Uměleckým dílem na fasádě by město chtělo připomenout typografa Methoda Kalába (1885 až 1963), rodáka ze žďárské místní části Veselíčko.
Jaroslav Pokorný27.10.2025 20:04
A je kontaminovaný? Docela by mě zajímalo, kolik toho azbestu ve vzduchu skutečně je. Měří se to vůbec? A nebo je to jen takový výborný cecek na veřejné peníze?