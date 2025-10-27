https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ve-zdaru-nad-sazavou-odstranuji-stavbari-panely-s-azbestem-z-byvaleho-uradu
Ve Žďáru nad Sázavou odstraňují stavbaři panely s azbestem z bývalého úřadu

27.10.2025 18:03 | ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (ČTK)
Diskuse: 1
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Stavbaři odstraňují ve Žďáru nad Sázavou takzvané boletické panely s azbestem z fasády bývalého městského úřadu na náměstí Republiky. Protože by azbest při uvolnění mohl škodit zdraví, jsou rozebírané stěny zakryté. Budova je hermeticky uzavřená a vzduch uvnitř nepřetržitě odsávají speciální ventilátory s filtry. ČTK to řekl Jan Holik, stavbyvedoucí ze společnosti Archeon. Demontáž panelů pro ni dělá specializovaná firma.
 
"Filtry zachytí případné nečistoty a ven jde čistý vzduch," uvedl Holík. Pracovníci odstraňují panely v jednorázových ochranných oblecích, rukavicích a dýchacích maskách. Ven chodí přes tři komory. Nejdřív sundají oblečení, které se dává do plastových pytlů. Pak projdou vzdušným proudem a teprve ve třetí části sundávají masku, uvedl stavbyvedoucí. Materiál, který by mohl být kontaminovaný, je v pytlích ukládaný do kontejnerů, odváží ho dopravce, který k tomu má osvědčení. Podle předpokladu ho bude okolo 90 tun.

Boletické panely mají sendvičovou konstrukci. V nosném kovovém rámu je venkovní, zeleně zbarvená skleněná část, za ní minerální izolace a pak deska s azbestem. Panely tvoří asi polovinu fasády někdejšího úřadu. Hygienici museli v předstihu schválit plán jejich demontáže, kontrolují i postup prací, uvedl Holík.

V závěru se vnitřek vystříká prostředkem kvůli stabilizaci prachu, který pak bude odsátý. Budovu bude možné otevřít až poté, kdy měření prokáže, že tam není znečištění, řekl stavbyvedoucí. Ukončení těchto prací předpokládá do začátku listopadu.

Budova bývalého městského úřadu v horní části náměstí je ze 70. let minulého století, úředníci se z ní odstěhovali v roce 2004. Prostory pak město pronajímalo. Rekonstrukce začala v září, dokončená bude příští rok do konce května. Na energetická opatření dostane radnice deset milionů korun z fondů EU.

Budova bude zateplená, změní se i její vzhled. Bude mít střechu se zelení a fotovoltaikou, přistavěný bude výtah. Pak se vrátí nájemníci z komerčního sektoru. V přízemí bude místo pro ordinace zubařů a dentálních hygienistů. Uměleckým dílem na fasádě by město chtělo připomenout typografa Methoda Kalába (1885 až 1963), rodáka ze žďárské místní části Veselíčko.

Všechny komentáře (1)
JP

Jaroslav Pokorný

27.10.2025 20:04
Materiál, který by mohl být kontaminovaný .............
A je kontaminovaný? Docela by mě zajímalo, kolik toho azbestu ve vzduchu skutečně je. Měří se to vůbec? A nebo je to jen takový výborný cecek na veřejné peníze?
