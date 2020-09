Ve Zlíně se bude konat s volbami místní referendum o vodárenství

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Skitterphoto / Pixabay Hlavním smyslem referenda je podle iniciátorů to, aby se hospodaření s vodou vrátilo do rukou měst a obcí Zlínska.

Ve Zlíně se spolu s krajskými a senátními volbami uskuteční příští týden také místní referendum o současném modelu vodárenství. Na Zlínsku funguje takzvaný provozní model, při němž se Vodovody a kanalizace Zlín starají o infrastrukturu, ale provozuje ji Veolia prostřednictvím Moravské vodárenské. Vodovody a kanalizace (VaK) Zlín vlastní společně obce a města, Veolia je soukromá firma.

Lidé budou v referendu odpovídat na otázku "Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín při výkonu své samostatné působnosti nepokračovalo ve stávajícím provozním modelu provozování vodohospodářské infrastruktury, kdy je tato infrastruktura pronajímána společnosti Moravská vodárenská a.s.?".

Hlavním smyslem referenda je podle iniciátorů to, aby se hospodaření s vodou vrátilo do rukou měst a obcí Zlínska. Vedení města však tvrdí, že nemá přímé nástroje k ukončení provozního modelu na území Zlína, a to kvůli uzavřené provozní smlouvě až do roku 2034. Nemá také přímý vliv na vedení VaK Zlín, je pouze největším akcionářem, vlastní 46 procent akcií.

K platnosti rozhodnutí v referendu je třeba účasti alespoň 35 procent oprávněných osob. "Aktuálně se jedná o 21.232 oprávněných osob. Skutečný počet budeme vědět až po vyhodnocení výsledků hlasování," řekl ČTK mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer. Rozhodnutí je závazné, pokud pro něj bude hlasovat nadpoloviční většina oprávněných voličů, kteří se místního referenda zúčastnili, a aspoň 25 procent všech oprávněných voličů, což je nyní přes 15 000 lidí.

Vzhledem k souběhu s krajskými i senátními volbami budou jen jedny komise a hlasovat se bude ve společných volebních místnostech. "Je nutné zajistit tisk hlasovacích lístků a nákup a oražení úředních obálek. Okrskové volební komise musí být náležitě proškoleny nejen pro zajištění průběhu voleb, ale i místního referenda. Dále je nutné ustanovit místní komisi, která vyhodnocuje celkové výsledky hlasování," uvedl mluvčí. Sčítání hlasů bude kvůli souběhu referenda s volbami náročnější, v některých okrskových volebních komisích byl proto navýšen minimální počet členů. Náklady na referendum jsou odhadovány na 110.000 korun.

"Hlasovací lístky a úřední obálky jsou při souběhu voleb a místního referenda barevně odlišeny. Barva hlasovacího lístku je shodná s barvou úřední obálky. Hlasovací lístky pro místní referendum jsou vytištěny na zeleném papíru, pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje na šedém papíru a pro volby do Senátu na žlutém papíru," uvedl mluvčí.

