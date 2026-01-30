https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vedci-i-ochranci-protestuji-proti-stavbe-vetrne-elektrarny-u-rakouskych-hranic
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Vědci i ochránci protestují proti stavbě větrné elektrárny u rakouských hranic

30.1.2026 14:51 | POHOŘÍ NA ŠUMAVĚ (ČTK)
Větrná elektrárna
Větrná elektrárna
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | EssjayNZ / Flickr
U rakouského Sandlu poblíž Novohradských hor má stát větrná elektrárna se stožáry o výšce 285 metrů. Proti záměru protestují čeští ochránci přírody i odborníci, kteří argumentují, že by elektrárna měla negativní dopad na životní prostředí. Vyplývá to z jejich vyjádření pro ČTK. Oblast, kde má elektrárna vzniknout, se nachází pár stovek metrů od českých hranic. Projekt nyní posuzuje mezinárodní EIA, která zjišťuje případný dopad záměru na životní prostředí. Nedaleko Kamence, nejvyššího vrchu Novohradských hor, by mělo stát 19 větrných turbín.
 
"Obnovitelné zdroje energie jsou určitě správným řešením, ale nelze je prosazovat za každou cenu. A to platí právě i pro případ Sandlu. Větrná elektrárna by zásadně změnila nebo zničila přírodní hodnoty, které v krajině převažují. V Novohradských horách se například nachází migrační pásmo pro šelmy i ptáky a vznikem elektrárny by bylo narušeno," uvedl za spolek Krajina Novohradska Jan Kurz. Proti záměru na vybudování větrné elektrárny vzniká i petice.

S projektem nesouhlasí také českobudějovické biologické centrum Akademie věd. "V této jedinečné a bohem zapomenuté krajině hrozí nebezpečí v podobě trvalých následků ve vzácném ekosystému Novohradských hor," řekl ČTK ředitel biologického centra Libor Grubhoffer. Hlavní problém vědci vidí v ohrožení ekologie ptactva a savců i estetické důvody.

"Výstavba technických prvků, jako jsou například větrné parky v nejvyšších polohách Novohradských hor, v blízkosti společné hranice obou našich zemí by významně ovlivnila i českou stranu hor. Vysokou hodnotou Novohradských hor je významný podíl souvisle zalesněné či otevřené krajiny horského bezlesí, tedy především nezastavěné krajiny a absence průmyslu a kapacitních komunikací, které by dělily toto území na menší fragmentované celky," uvedl za Agenturu ochrany přírody a krajiny Jiří Bureš.

Novohradské hory vzhledem ke své poloze u rakouských hranic byly za minulého režimu na řadě míst pro veřejnost uzavřené, protože se nacházely v nepřístupném pásmu takzvané železné opony. Podle odborníků se tak jedná z hlediska ochrany přírody o vzácnou oblast. Území se stalo oblastí Natura 2000 s vysokou koncentrací přírodních rezervací a památek.

"Výstavba elektrárny vytvoří pro řadu živočichů neprostupnou bariéru. Navíc je třeba brát v potaz kumulované vlivy, kdy se poblíž Novohradských hor s budováním dálnice D3 zvyšuje automobilová doprava," řekl Kurz. Dodal, že dopravní zatížení by ještě vzrostlo s výstavbou elektrárny. Podle odhadů by základnu pod jednu větrnou turbínu tvořilo ukotvení, na které by bylo potřeba 1500 krychlových metrů betonu. "A snadno si lze vypočítat, kolik aut s betonovými mixy by tam takové množství muselo dopravit," uvedl Kurz.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

