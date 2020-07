Vědci liberecké univerzity chtějí zmapovat zaniklé vodní prvky

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Pilát / Flickr Vědci chtějí data zpracovat do specializovaných map, hledat ale budou i metody, jak zaniklé vodní prvky obnovit. Ilustrační foto

Vědci Technické univerzity v Liberci chtějí zmapovat zaniklé vodní prvky v krajině a přispět k jejich obnově. Cílem je určit polohu zmizelých vodotečí, rybníků, tůní a mokřadů, vystopovat meliorace a využít získaná data při posuzování efektivity zamýšlených úprav v krajině. Projekt by mohl pomoci vrátit do kraje vodu. Univerzita na něj chce žádat dotace z programu ministerstva životního prostředí, náklady odhaduje na šest milionů Kč. Výsledky by měly být nejpozději v prosinci 2022, řekl mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla.

Pokud projekt uspěje s žádostí o dotaci, zapojit by se do něj měl i Liberecký kraj, který se v posledních letech zaměřuje právě na podporu zadržení vody v krajině a boj proti suchu. Podle radního pro životní prostředí Jiřího Löffelmanna (Starostové pro Liberecký kraj) by se mohl kraj zapojit například výběrem vhodných testovacích lokalit na Českolipsku. Podílet by se mohl i na testování softwaru a převáděním výsledků výzkumu do praxe.

Vědci chtějí data zpracovat do specializovaných map, hledat ale budou i metody, jak zaniklé vodní prvky obnovit. "Výstupy projektu můžeme v budoucnu použít i pro možné hodnocení žádostí o dotaci z dotačního programu Podpora zadržování vody v krajině, ale také pro plánování toho, jak pečovat o maloplošná chráněná území ve správě úřadu," doplnil Löffelmann. V krajském programu na podporu zadržení vody v kraji bylo letos k dispozici přes 14 milionů korun. Dotaci získalo 23 projektů, na dalších sedm už peníze nezbyly.

Na Liberecké univerzitě nejde o první projekt zaměřený na vodu v krajině. V minulých letech zkoumali zdejší vědci spolu s kolegy z České zemědělské univerzity v Praze a drážďanské technické univerzity vodní zdroje v česko-německém příhraničí. Vznikl online Atlas pramenů Lužických, Jizerských a Žitavských hor, který mapuje více než 40 pramenů. Vědci se k nim v průběhu tří let trvání projektu opakovaně vraceli, zachytili řadu historicko-literárních souvislostí a zabývali se také vlivem lidské činnosti. Výzkum ukázal, jak i nepatrný vliv člověka a jeho činností může vést k poškození pramene nebo dokonce jeho zničení.

