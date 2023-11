Vědci: Mikroplasty už se dostaly i do mraků, mohou ovlivnit počasí a teploty

Břetislav Machaček 17.11.2023 11:40 Reaguje na Miroslav Vinkler

Mi se nejvíce líbí "ekologická igelitová fólie", co se za jeden

rok na slunci a mrazu rozpadá na miliardu kousků, až na úroveň

mikroplastů. To je řešení, aby s po přírodě neválely kusy igelitu,

ale pouze okem neviditelné mikroplasty? Totéž je u zateplování

polystyrénem, který vítr při řezání a broušení rozfukuje po celém

okolí. "Ekolog" zatepluje kvůli klimatu dům a zaprasí mikroplasty

několik kilometrů čtverečních kolem domu. A co bourání takového domu, kdy z klasických cihel a malty udělá polystyrén nebezpečný odpad? Proč toto ekologové neřeší. Kilometr ode mne firma mele

staré PETky a i přes filtraci je okolí pokryto jemnými částečkami

plastů. Než to, tak bych tam raději viděl moderní vícestupňovou

spalovnu spalující i zplodiny hoření. Já už nějak dožiju, ale co

ti mladí, kteří v tom sajrajtu vyrůstají a ještě tomu tleskají,

že se odpady takto recyklují a zatepluje se za vzniku znečištění

širokého okolí. Penzistovi zakážou topit dřevem ve starém kotli,

ale naopak nadšeně oslavují požár lesa . Kvanta kravin halících

se do ekologického hávu jsou už alarmující, jak se snaží odpoutat

pozornost od kšeftu, kterému přihrávají zakázky a poukazují na

zcela marginální a nebo neřešitelné problémy. Mikroplasty jsou už

v mateřském mléce, plodové vodě a v krvi. Co to asi tak způsobuje

se ví? Neví, ale EU produkující 8% CO2 blbne s jeho snižováním

tak, že zlikviduje vlastní průmysl. Pokud se politika v EU nezmění,

tak bych byl i pro vystoupení ze spolku bláznů, kteří se doopravdy

už asi úplně zbláznili.

