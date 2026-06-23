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Vědci neví, co způsobilo výskyt jedovatých sinic v částech lipenské přehrady

23.6.2026 11:46 (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Vědci zatím neví, co zapříčinilo výskyt bentických sinic v některých částech lipenské přehrady. Bentické sinice obsahují jed, který může způsobit otravu zvířat. Podle vědců nelze výskyt sinic spojovat se znečištěním přehrady nebo úbytkem vody kvůli suchu. Vyplývá to ze zprávy českobudějovického biologického centra Akademie věd ČR. Sinice podle vědců nepředstavují riziko pro lidi koupající se v přehradě, psi by ale neměli olizovat nic na břehu nebo na některých místech pít vodu z přehrady.
 
V minulých dnech uhynuli dva psi, kteří se u přehrady pohybovali. Případ prověřuje policie, která čeká na výsledky pitvy uhynulých zvířat. Není potvrzeno, že zmínění psi uhynuli na následky konzumace sinic.

"Aktuální výskyt (bentických sinic) na Lipně nelze jednoduše spojovat například pouze se znečištěním živinami, teplotou nebo s poklesem hladiny nádrže, ačkoli tyto faktory mohou hrát určitou roli," stojí ve studii. Majitelé psů by měli věnovat zvýšenou pozornost chování zvířat v mělké pobřežní zóně, uvedli vědci. "Psi by neměli olizovat ani požírat bahno, nárosty, chuchvalce řas, rozkládající se rostlinné zbytky nebo jiný materiál nahromaděný u břehu. Je vhodné zabránit také pití vody v místech s viditelnými nárosty nebo větším množstvím organické hmoty," uvedli. Bentické sinice podle nich nepředstavují riziko pro lidi, kteří se v lipenské přehradě mohou koupat.

Nejde o sinice, které způsobují vodní květ, jenž se v teplém létě na hladinách rybníků a přehrad tvoří. "Vědci z Biologického centra AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR se chtějí výskytem bentických sinic, jeho příčinami a možnými riziky dále systematicky zabývat," stojí ve zprávě.

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