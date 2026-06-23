Vědci neví, co způsobilo výskyt jedovatých sinic v částech lipenské přehrady
"Aktuální výskyt (bentických sinic) na Lipně nelze jednoduše spojovat například pouze se znečištěním živinami, teplotou nebo s poklesem hladiny nádrže, ačkoli tyto faktory mohou hrát určitou roli," stojí ve studii. Majitelé psů by měli věnovat zvýšenou pozornost chování zvířat v mělké pobřežní zóně, uvedli vědci. "Psi by neměli olizovat ani požírat bahno, nárosty, chuchvalce řas, rozkládající se rostlinné zbytky nebo jiný materiál nahromaděný u břehu. Je vhodné zabránit také pití vody v místech s viditelnými nárosty nebo větším množstvím organické hmoty," uvedli. Bentické sinice podle nich nepředstavují riziko pro lidi, kteří se v lipenské přehradě mohou koupat.
Nejde o sinice, které způsobují vodní květ, jenž se v teplém létě na hladinách rybníků a přehrad tvoří. "Vědci z Biologického centra AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR se chtějí výskytem bentických sinic, jeho příčinami a možnými riziky dále systematicky zabývat," stojí ve zprávě.
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