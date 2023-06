Vědci v Brazílii vysadili kávovníky, které mají plodit bezkofeinovou kávu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Vědci v Brazílii letos po dvou desetiletích výzkumu vysadili kávovníky odrůdy arabica, které by mohly být přirozeně bezkofeinové. Jejich nová odrůda vznikla křížením různých kávovníků, které mají přirozeně velmi nízký obsah kofeinu. Své výpěstky teď v klíčové etapě projektu začínají na zkoušku sázet v regionech, první sklizeň čekají za dva roky. Věří i v komerční potenciál nových odrůd, napsal The Guardian

Za výzkumem stojí Agronomický institut v Campinas (IAC), který už v minulosti světu představil mnoho vysoce výnosných kávovníků. I díky nim se Brazílie stala velmocí na světovém trhu s kávou. Země stojí za třetinou světového obchodu s touto komoditou. V projektu vědci používají materiál z genové banky, který dále kříží.

"Dosavadní výsledky vypadají slibně, jsme optimističtí," řekl Júlio César Mistro, výzkumný pracovník, který na projekt v IAC dohlíží. První sazenice dali lidé z IAC do půdy letos. Jenže kávovníku trvá obvykle dva až tři roky, než začne plodit. Výzkumníci si tedy ještě budou muset počkat, než budou moci novou odrůdu sklidit a otestovat.

Podle vědců by spotřebitelé přirozeně vypěstovanou kávu bez kofeinu uvítali. Metoda by byla ekonomicky výhodná i pro prodejce, protože přirozené pěstování by bylo levnější než odstraňování kofeinu.

Ačkoliv mnoho lidí vyhledává kávu právě pro její povzbuzující účinky, které vyvolává kofein, někteří lidé jsou na tuto látku alergičtí. Část společnosti také preferuje bezkofeinovou kávu v pozdějších hodinách, aby se vyhnuli případným poruchám spánku.

Ve Spojených státech tvoří bezkofeinová káva asi desetinu spotřeby.

