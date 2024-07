Vědci v Jakutsku zkoumají vlka, který byl 44 000 let zamrzlý v permafrostu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vědci v ruském Jakutsku na Sibiři provedli pitvu vlka, který byl přibližně 44 000 let zamrzlý v permafrostu. Informovala o tom agentura Reuters. Dobře zachovalé tělo zvířete objevili v roce 2021 místní obyvatelé, přičemž výzkumníci uvedli, že jde o první nález svého druhu. Severovýchodní federální univerzita na svém webu zveřejnila prohlášení , kde publikovala fotografie z pitvy."Jde o první světový nález predátora z doby pozdního pleistocénu. Jeho stáří je asi 44 000 let," řekl vědec Albert Protopopov z Jakutské akademie věd. Ačkoliv podle něj není neobvyklé nalézt tisíce let staré pozůstatky zvířat pohřbené v permafrostu, tedy ve věčně zmrzlé půdě, která v důsledku klimatických změn pomalu taje, objev vlka je výjimečný.

K vědcům se obvykle dostanou v neporušeném stavu spíše pozůstatky býložravců, kteří zahynuli v bažinách a následně zamrzli. "Toto je poprvé, kdy byl nalezen velký masožravec," řekl Protopopov. Podle Arťoma Nedolužka z Evropské univerzity v Petrohradu pozůstatky vlka nabízejí výzkumníkům vzácnou možnost nahlédnout na to, jak region vypadal před 44 000 lety.

"Hlavním cílem je pochopit, čím se tento vlk živil. Co byl zač a jak souvisí s dávnými vlky, kteří obývali severovýchodní část Eurasie," dodal Nedolužko. Z prohlášení Severovýchodní univerzity v Jakutsku vyplývá, že vědci odebrali z pozůstatků zvířete mimo jiné vzorky vnitřních orgánů a obsahu trávicího ústrojí, aby zjistili krom jiného, čím se živil, nebo prozkoumali starověké viry.

Jakutsko (oficiálně republika Sacha) leží na Sibiři ve východní části Ruska. Je to rozlehlá oblast bažin a lesů, která je z 95 procent pokryta věčně zmrzlou půdou. Permafrost na Sibiři v poslední době taje v důsledku klimatických změn, což se projevuje i v tom, že stále častěji umožňuje také objevy prehistorických zvířat.

