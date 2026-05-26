Vědci ve Rwandě testují novou metodu monitorování ohrožených druhů pomocí DNA

26.5.2026 05:23 (ČTK)
Gorila horská
Foto | Richard Ashurst / Flickr.com
Vědci ve rwandském národním parku Volcanoes testují novou metodu monitorování ohrožených druhů založenou na analýze environmentální DNA (eDNA), která umožňuje identifikovat zvířata podle genetických stop zanechaných v půdě a vodě. Podle odborníků jim nová technologie pomůže chránit biodiverzitu ohroženou klimatickými změnami a růstem populace, píše agentura AP.
 
V oblasti, kde se v mlžných lesích pohybují ohrožení kočkodani zlatí i gorily horské, tradičně komplikují výzkum hustá vegetace, strmé svahy a omezený přístup v pohraničních zónách. Dosavadní metody, jako jsou fotopasti nebo přímá pozorování, podle odborníků nezachycují všechny potřebné informace.

Vědci se proto obracejí k novým technologiím, které umožňují druhy lépe odhalovat a chránit. Technologie eDNA umožňuje výzkumníkům identifikovat druhy pomocí genetického materiálu, jako je srst nebo výkaly, které zůstávají v půdě a vodě. To při průzkumech snižuje dopad lidské interakce s divokými zvířaty. Inspiraci pro novou metodu vědci získali u svých kolegů, kteří zkoumají a chrání oceány. Od nové technologie si slibují, že jim pomůže vytvořit seznam všech druhů živočichů v zemi a lépe tak chránit biodiverzitu ohroženou změnou klimatu a populačním růstem.

Patrick Nsabimana z Africké nadace pro volně žijící zvířata (AWF) uvedl, že eDNA je velmi efektivní metoda monitorování v oblastech velkých ekosystémů, jako je právě národní park Volcanoes. "S jedním vzorkem můžete detekovat více druhů - savce, ptáky, obojživelníky a mnoho dalších," uvedl Deogatias Tuyisingize, výzkumník biodiverzity, který se projektu účastní. "Můžeme pozorovat, jak druhy osidlují tato místa v průběhu času," řekl Tuyisingize. To ochráncům přírody umožní zkoumat návrat vzácných a ohrožených druhů a zároveň nabízí včasná varování před invazivními druhy.

Metoda eDNA však má i omezení. Nedokáže spolehlivě určit počet jedinců a genetický materiál může v prostředí přetrvávat i poté, co se daný druh v oblasti nevyskytuje. Výzvou je také zpracování vzorků, které bylo zpočátku nutné provádět v evropských laboratořích. Problémem jsou i mezery v genetických databázích, které jsou v Africe méně rozvinuté než v Evropě či Severní Americe.

Výzkumníci proto nyní budují regionálně specifické databáze a do monitoringu zapojují také místní komunity a strážce národního parku. Projekt zároveň podle vědců přispěje k ochraně před pytláctvím díky lepšímu přehledu o pohybu ohrožených druhů.

Karel Zvářal

26.5.2026 09:02
Njn, "vševědoucí" DNA... To by mohli zkoumat třeba nádraží - kolik tam lidé nechají čeho... Rozhodující je množství potravy - to jsou snad schopni odpozorovat, přinejhorším z dronu: kde se pasou, na čem a jak dlouho. Kde odpočívají, přesouvají se, obchází teritorium... je celkem vedlejší. Fakt, když studentík neví, co dál, zachrání to šlágr dnešní doby... Co z toho mixu tělesných kyselin chtějí vyvodit, to je mi záhada...
