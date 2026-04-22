Vědci vytvořili další embryo ohrožených nosorožců, mají dvě náhradní matky
Embrya vědci vytvářejí postupně od roku 2019 pomocí vajíček odebraných od samice Fatu a zmrazeného spermatu již uhynulých samců. I poslední vytvořené embryo je z vajíček odebraných Fatu, a to začátkem letošního roku. Umělá reprodukce je podle vědců způsobem, jakým lze zajistit přežití vzácného druhu nosorožce.
"Nové embryo zvyšuje šance na přežití nosorožce severního bílého. Celkový počet dosud vytvořených čistých embryí dosáhl 39," uvedli vědci. Připomněli, že nosorožec severní bílý je z hlediska přirozeného rozmnožování funkčně vyhynulý. Embrya vědci vytváření v laboratoři Avantea v Itálii a pro další použití je uchovávají zmrazená.
Předloni vědci začali v Keni vkládat uměle vytvořená embrya severních bílých nosorožců do náhradních matek. Dosavadních šest pokusů dlouhodobou březost náhradních matek nepřineslo. "Pro zvýšení šance na úspěch byly do programu nově zařazeny další dvě prověřené samice nosorožce jižního bílého jako potenciální náhradní matky," uvedli vědci.
Přes dosažený pokrok se podle konsorcia ukazuje, že vědecký vývoj není vždy přímočarý a je provázen neúspěchy a překážkami. "Oplodnění ve zkumavce (IVF) u nosorožců je velmi složitý postup, který dosud nebyl nikdy realizován. Navzdory výzvám zůstává tým optimistický a průběžně se učí z každého kroku," uvedlo konsorcium. Připomnělo, že například u lidí bylo k úspěchu umělého oplodnění třeba více než 100 pokusů, zatímco u nosorožců se zatím událo dosud jen šest transferů.
K vkládání embryí severních bílých nosorožců do náhradních matek vědci přistoupili poté, co na konci roku 2023 dosáhli první březosti u nosorožce prostřednictvím umělého oplodnění, a to s embryem nosorožce bílého jižního. Březí samice jižního bílého nosorožce sice později uhynula na infekci související se záplavami, ale podle vědců šlo i tak o úspěšný krok v celém projektu.
Samice Nájin a Fatu převezli zoologové se dvěma samci ze Dvora Králové do Keni v roce 2009. Domnívali se, že africké prostředí bude pro jejich reprodukci příhodnější. Ačkoliv se zvířata pářila, ani jedna ze samic přirozeně nezabřezla. Samci Suni a Sudán uhynuli v Keni v letech 2014 a 2018.
O záchranu druhu se konsorcium BioRescue snaží také pomocí kmenových buněk. Součástí týmu jsou vědci a organizace z Německa, Japonska a Itálie, ochránci přírody v Africe a odborníci z evropských zoo.
