Vědci vytvořili další dvě embrya ohrožených nosorožců bílých severních

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Zoo Dvůr Králové nad Labem Vědecký tým odebral vajíčka ze samic 13. prosince. Přes noc byla vajíčka převezena do Itálie, kde byla v laboratoři Avantea v Cremoně oplodněna spermatem z již uhynulých samců. Embrya nyní spočívají v tekutém dusíku společně se třemi embryi získanými již v roce 2019.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Mezinárodnímu vědeckému týmu se loni v prosinci podařilo vytvořit další dvě embrya vyhynutím ohrožených nosorožců bílých severních. Celkem tak mají vědci nyní k dispozici pět zmrazených embryí. Odebírání vajíček a vytváření embryí je součástí projektu záchrany nosorožců bílých severních umělou reprodukcí. Poslední dvě samice tohoto druhu na planetě žijí v rezervaci Ol Pejeta v Keni. Obě patří ZOO Dvůr Králové. ČTK to řekl vedoucí mezinárodních projektů ZOO Dvůr Králové Jan Stejskal.

Embrya by měla být v budoucnu vložena do samic příbuzných nosorožců bílých jižních, které by měly mláďata odnosit. Žádná ze samic v Ol Pejetě totiž již není schopná mládě odnosit. Vědci míní, že celkem bude potřeba vytvořit desítky embryí.

Vědecký tým odebral vajíčka ze samic 13. prosince. Přes noc byla vajíčka převezena do Itálie, kde byla v laboratoři Avantea v Cremoně oplodněna spermatem z již uhynulých samců. Embrya nyní spočívají v tekutém dusíku společně se třemi embryi získanými již v roce 2019.

Projekt záchrany nosorožců loni na několik měsíců přerušila pandemie covidu-19, kvůli které vědci přišli nejméně o jeden odběr vajíček. V Keni se vše podařilo obnovit 18. srpna v pořadí třetím odběrem vajíček od samic Fatu a Nájin. Žádné embryo z tohoto odběru ale nevzniklo.

Prosincový odběr, při němž jsou zvířata uspaná, byl úspěšnější. Experti odebrali 14 vajíček od Fatu a osm v laboratoři oplodnili spermatem samce Suniho. Dvě dostatečně vyvinutá embrya pak byla zamrazena. Ani jedno vajíčko se však nepodařilo získat od Nájin, která je matkou Fatu. Ačkoli předchozí odběry byly úspěšné, na jednatřicetileté Nájin se podle vědců patrně začíná projevovat přibývající věk. Roli zřejmě hraje i nezhoubný nádor, který má Nájin v břiše. Před příštím odběrem vajíček proto budou vědci zvažovat, zda budou vajíčka odebírat i od Nájin.

"Záchrana nosorožců bílých severních vyžaduje setkání velkého mezinárodního týmu expertů a rychlé přesuny mezi kontinenty. Uplynulý rok byl v historii projektu tím dost možná nejnáročnějším. Dvě embrya vznikla v podstatě navzdory všem okolnostem a já to považuji za ohromný úspěch," uvedl ředitel ZOO Dvůr Králové Přemysl Rabas.

V Keni projekt vstoupil do další fáze i nastěhováním samce nosorožce bílého jižního přímo do Ol Pejety. Úkolem samce bude ukázat vědcům svým chováním vůči samicím jižního bílého nosorožce ideální čas pro vložení embrya do těl náhradních matek. Před vypuštěním vědci samce sterilizovali.

Samice Nájin a Fatu převezli zoologové společně se dvěma samci ze Dvora Králové do Keni v roce 2009. Domnívali se, že africké prostředí bude pro jejich reprodukci příhodnější. Ačkoliv se zvířata pářila, ani jedna ze samic nebyla schopna přirozeně zabřeznout. Samci Suni a Sudán uhynuli v Keni v letech 2014 a 2018. Ve volné přírodě je druh považován za vyhynulý.

reklama