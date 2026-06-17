Vědci zobrazili a popsali, jak koráli rostou, regenerují a reagují na stres. Na studii spolupracovali odborníci z brněnského CEITEC
Vědcům se podařilo zachytit také růst korálů do výšky i do šířky, tvorbu ochranných stěn proti konkurenčním organismům nebo mechanismy regenerace po poškození.
Výzkum byl technologicky náročný. Vědci museli vyvinout speciální systém, díky kterému mohli korály bezpečně skenovat přímo v mořské vodě. Kolonie pravidelně cestovaly vlakem z Vídně do Brna na měření a po několika hodinách se zase vracely zpět do profesionálních akváriových systémů.
"Na začátku to byl trochu bláznivý nápad. Nikdo nevěděl, jestli živé korály vůbec zvládnou opakované skenování. Postupně jsme ale zjistili, že přežívají, rostou a poskytují nám unikátní data," doplnila Kaiser.
Na výsledky brněnských vědců už reagovali také odborníci z japonské Okinawy, kteří se přímo věnují výzkumu korálových útesů. Metodu live microCT chtějí využít při studiu vlivu světla, fotosyntézy a změn prostředí na růst korálů.
Podle vědců projekt ukazuje důležitost propojení technických a biologických oborů. Metodu lze uplatnit také v paleontologii nebo materiálovém výzkumu.
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