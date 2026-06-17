https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vedci-zobrazili-a-popsali-jak-korali-rostou-regeneruji-a-reaguji-na-stres
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Vědci zobrazili a popsali, jak koráli rostou, regenerují a reagují na stres. Na studii spolupracovali odborníci z brněnského CEITEC

17.6.2026 19:45 (ČTK)
Korálový útes u břehů Havaje.
Korálový útes u břehů Havaje.
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | James Walter / NOAA
Vědcům se podařilo zobrazit a popsat, jak mořští koráli rostou, regenerují a reagují na stres nebo konkurenční organismy. Využili tomografickou metodu, která umožňuje snímkovat živé organismy a zkoumat formování vápenité schránky. Studie vznikla ve spolupráci vědců z Brna, Vídně a dalších zahraničních institucí. Klíčovou roli sehrála Laboratoř rentgenové mikro a nano výpočetní tomografie (CTLAB), součást institutu CEITEC Vysokého učení technického. O studii informovala mluvčí institutu Petra Králová.
 
"Díky live microCT jsme vůbec poprvé mohli sledovat, co se děje pod povrchem korálové schránky. Viděli jsme například situace, kdy korál po napadení řasami úplně zastavil běžný růst a začal kolem ohroženého místa vytvářet ochrannou stěnu. Jakmile nebezpečí pominulo, dokázal se vrátit k původnímu růstu," uvedla Markéta Kaiser z CTLAB na CEITEC VUT.

Vědcům se podařilo zachytit také růst korálů do výšky i do šířky, tvorbu ochranných stěn proti konkurenčním organismům nebo mechanismy regenerace po poškození.

Výzkum byl technologicky náročný. Vědci museli vyvinout speciální systém, díky kterému mohli korály bezpečně skenovat přímo v mořské vodě. Kolonie pravidelně cestovaly vlakem z Vídně do Brna na měření a po několika hodinách se zase vracely zpět do profesionálních akváriových systémů.

"Na začátku to byl trochu bláznivý nápad. Nikdo nevěděl, jestli živé korály vůbec zvládnou opakované skenování. Postupně jsme ale zjistili, že přežívají, rostou a poskytují nám unikátní data," doplnila Kaiser.

Na výsledky brněnských vědců už reagovali také odborníci z japonské Okinawy, kteří se přímo věnují výzkumu korálových útesů. Metodu live microCT chtějí využít při studiu vlivu světla, fotosyntézy a změn prostředí na růst korálů.

Podle vědců projekt ukazuje důležitost propojení technických a biologických oborů. Metodu lze uplatnit také v paleontologii nebo materiálovém výzkumu.

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