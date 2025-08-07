Velký bariérový útes čelí rekordnímu bělení, uvádí Australský ústav mořských věd
Velký bariérový útes, který je dlouhý přes 2300 kilometrů, patří k biologicky nejrozmanitějším ekosystémům. Mezi lety 2016 a 2024 ho ale postihlo masové bělení korálů. To nastává, když se koráli v důsledku oteplování mořské vody začnou zbavovat barevných řas, které jim dopravují výživné látky.
"Úbytek korálů byl značný především v severní a jižní části útesu. Obě tyto části zaznamenaly největší roční pokles za posledních 39 let," uvedl Mike Emslie z výzkumného týmu, který je zodpovědný za monitorování Velkého bariérového útesu.
Za rozsáhlé bělení korálů v roce 2024 a v prvních měsících roku 2025 stojí mimořádně teplé tropické vody. Od roku 2016 jde už v pořadí o šestou podobnou událost, která zbavuje korály jejich barevnosti.
"Pro ochranu útesů do dalších let potřebujeme, aby se celosvětově snížily emise. Potřebujeme také dobré lokální vedení a rozvoj záchranného systému, díky kterému se koráli budou moct adaptovat a zotavit," uvedla další členka monitorovacího týmu Daniela Ceccarelliová.
Za poslední dva roky postihlo více než 80 procent korálů po celém světě bělení vinou vysokých teplot, uvedl v dubnu americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA). Útesy jsou přitom celosvětově klíčové pro produkci mořských plodů a také pro cestovní ruch. Z jejich ekosystémů těží přímo i nepřímo jedna miliarda lidí, píše organizace Resource Watch.
