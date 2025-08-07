https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/velky-barierovy-utes-celi-rekordnimu-beleni-uvadi-australsky-ustav-morskych-ved
Velký bariérový útes čelí rekordnímu bělení, uvádí Australský ústav mořských věd

7.8.2025 15:05 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Velký bariérový útes u Austrálie čelí rekordnímu bělení, uvádí Australský ústav mořských věd (AIMS). Největší korálový útes na světě ohrožují mimo jiné tropické cyklóny a přemnožení dravé hvězdice trnová koruna, která se korály živí. Nejvíce ale tuto přírodní památku ničí klimatická změna, kvůli které se oceány oteplují.
 
AIMS monitoruje stav Velkého bariérového útesu pravidelně od roku 1986 a nejnovější data ze srpna 2024 až do května 2025 ukazují, že bělení korálů ještě nikdy od začátku pozorování nedosahovalo takového rozměru jako nyní.

Velký bariérový útes, který je dlouhý přes 2300 kilometrů, patří k biologicky nejrozmanitějším ekosystémům. Mezi lety 2016 a 2024 ho ale postihlo masové bělení korálů. To nastává, když se koráli v důsledku oteplování mořské vody začnou zbavovat barevných řas, které jim dopravují výživné látky.

"Úbytek korálů byl značný především v severní a jižní části útesu. Obě tyto části zaznamenaly největší roční pokles za posledních 39 let," uvedl Mike Emslie z výzkumného týmu, který je zodpovědný za monitorování Velkého bariérového útesu.

Za rozsáhlé bělení korálů v roce 2024 a v prvních měsících roku 2025 stojí mimořádně teplé tropické vody. Od roku 2016 jde už v pořadí o šestou podobnou událost, která zbavuje korály jejich barevnosti.

"Pro ochranu útesů do dalších let potřebujeme, aby se celosvětově snížily emise. Potřebujeme také dobré lokální vedení a rozvoj záchranného systému, díky kterému se koráli budou moct adaptovat a zotavit," uvedla další členka monitorovacího týmu Daniela Ceccarelliová.

Za poslední dva roky postihlo více než 80 procent korálů po celém světě bělení vinou vysokých teplot, uvedl v dubnu americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA). Útesy jsou přitom celosvětově klíčové pro produkci mořských plodů a také pro cestovní ruch. Z jejich ekosystémů těží přímo i nepřímo jedna miliarda lidí, píše organizace Resource Watch.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy.
