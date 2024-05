Vědecký časopis Živa ocenil autory, kteří popsali příchytné systémy žab

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Matteo photos / Shutterstock Ilustrační foto

Populárně-vědecký časopis Živa, který vychází více než 160 let, dnes ocenil své nejlepší autory za popularizaci biologických věd. Purkyňovu cenu, pojmenovanou po jednom ze zakladatelů časopisu, získali Jiří Moravec a Jana Bulantová za článek Jak neuklouznout na šikmé ploše aneb Mocná síla adheze u žab a ještěrů. ČTK o tom informovala Akademie věd. Článek se věnuje příchytným systémům žab a ještěrek, které inspirovaly technologický výzkum vývoje umělých příchytných a spojovacích materiálů. Purkyňova cena se uděluje autorům do 30 let za originalitu, sdělnost a tematický přínos článku.Botanik Jan Květa si odnesl Cenu Antonína Friče pro osobnost, která významně přispěla k rozvoji časopisu Živa. Své ocenění získal za přínos v popularizaci biologie a dlouhodobou spolupráci s redakcí časopisu. Cenu Jana Sudy pro autory od 26 do 30 let si odnesli Michaela Konečná za článek s názvem Orseje bez otazníků? a David Sommer za článek Tesařík pižmový hmyzem roku 2023.

Zvláštní ocenění za popularizaci biologických věd letos udělili Petru Pokornému a autorům květnového monotematického čísla Živy 2023. Pokorného ocenili za podíl na přípravě monotematického čísla věnovaného Ohni, jeho koncepci, výběru témat, domluvu s autory a recenzi všech článků. Květnové monotematické číslo obsahuje velký počet kvalitních článků. Redakční rada se proto usnesla, že redakce zašle ostatním autorům děkovný list.

Časopis Živa přináší příspěvky z biologických oborů, má i zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky. Svými tématy přesahuje do genetiky, virologie nebo parazitologie. Založil ho Jan Evangelista Purkyně v roce 1853, současná poslední řada časopisu vychází nepřetržitě od roku 1953. Časopis Živa oceňuje autory článků od roku 1998.

