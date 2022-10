Velké firmy působící v ČR budou v novém projektu usilovat o uhlíkovou neutralitu

Miloš Zahradník 4.10.2022 11:55

Toto je nepochybne nejzasadnejsi tema pro nadchazejici zimu. Uz to vidim - lednove silne mrazy (proc by jednou po letech zase neprisly?) a zkrehli demonstranti na Vaclavaku zadaji ne duslednou neutralitu politickou (tedy neodrezavat se svou sebevrazednou politikou od moznych zdroju zivotodarne energie v sousednich zemich) - ale misto toho duslednou neutralitu "uhlikovou". Prijde mi to, jako kdyby nekdo v Rudem Pravu na jare roku 1990 stale volal - tak, jak byl zvykly v minulych 20 letech - "Vice socialismu!"

