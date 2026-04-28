Velrybu uvázlou na severu Německa se podařilo dostat do nákladního člunu

28.4.2026 18:53 | SCHWERIN (ČTK)
Ilustrační foto
Velrybu uvázlou od března na mělčině na severu Německa se dnes dobrovolníkům podařilo dostat do nákladního člunu, který by ji měl převézt do Severního moře. Bylo to vidět na záběrech z kamer, které záchrannou akci přenášejí živě. Nyní je třeba počkat na remorkér, který člun s velrybou odtáhne. Pokusy o záchranu keporkaka zvaného Timmy poutají velkou pozornost médií a veřejnosti v Německu i v zahraničí.
 
Člun, který má velrybu v příštích dnech převézt z Baltského do Severního moře, má nákladní část, kterou je možné zatopit. Německá média jej přirovnávají k obřímu pojízdnému akváriu. Běžně se na člunu přepravují například lodě. Keporkaka dobrovolníci dnes do člunu dotáhli pomocí popruhů, které k němu připevnili. Už dříve vyhloubili více než 100 metrů dlouhé koryto, které mělo pohyb zvířete ke člunu usnadnit. Vedlo do hlubší části zátoky, do které se člun a remorkér snáze dostanou.

Poté, co se podařilo velrybu do nákladového prostoru člunu dostat, propukli dobrovolníci v jásot, popsal bulvární deník Bild. "Nelze vůbec popsat slovy, jak šťastný jsem. Bylo vidět, že velryba bojovala a chtěla žít," řekl listu Walter Gunz, který záchranu keporkaka spolufinancuje.

Už brzy ráno pokryli ochranáři Timmyho bílými plátny, která měla zvlhčit jeho kůži. Některá byla napuštěná také hojivou zinkovou mastí. Součástí záchranného týmu jsou mimo jiné dobrovolníci z vodního záchranného sdružení DLRG a také odborníci, kteří stáli za akcí Free Willy (Zachraňte Willyho). Dosáhli toho, že kosatka Keiko, která ztvárnila titulní roli ve slavném filmu z roku 1993, se dostala z akvária do volného moře. Rok a půl po vypuštění nicméně zvíře uhynulo.

Záchranné akce nyní financují chovatelka koní Karin Walterová-Mommertová a zakladatel řetězce s elektronikou Media-Markt Walter Gunz. Úřady už před časem všechny pokusy o záchranu velryby na rady odborníků vzdaly a aktivity soukromé iniciativy pouze tolerují. Odborníci na mořskou biologii v posledních týdnech opakovaně vyzývali, aby lidé nechali keporkaka v klidu. Nové a nové pokusy o jeho záchranu kytovce podle nich jen stresují.

Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba zvaná Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři. V noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a vyplout do hlubších vod. Krátce poté ale znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. Díky zvýšení hladiny moře ale i napodruhé dokázala odplout. Potřetí keporkak uvázl 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Na stejném místě pak ležel téměř tři týdny. Minulý týden v pondělí velryba dokázala vyplout z mělčiny, zhruba po dvou hodinách ale znovu uvázla na místě opodál.

Zdravotní stav keporkaka není dobrý, podle odborníků je zesláblý. Velryba původně podle odhadů vážila 12 tun. Podle zvěrolékařů ale postupně ztratila výraznou část hmotnosti.

Jaromír Mrhal

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Karel Zvářal

28.4.2026 19:05
Hupáci. Mnohem víc ho stresovala ta bezvýchodná situace.
