https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/venkovnich-uceben-na-vysocine-pribyva-od-zari-bude-i-v-mrakotine-nebo-dobronine
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Venkovních učeben na Vysočině přibývá, od září bude v Batelově, Mrákotíně nebo Dobroníně

1.9.2025 00:24 (ČTK)
Ilutrační foto
Ilutrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Na Vysočině přibývá venkovních učeben škol. Novou budou mít od září v Batelově, Mrákotíně nebo Dobroníně, kde vyšla na pět milionů korun. Tam, kde už se učí venku delší dobu, mají školy dobrou zkušenost. Podle oslovených ředitelů je pro děti pobyt venku přínosný a změna prostředí během výuky jim pomáhá lépe se soustředit.
 
Asi pět let má venkovní třídu základní škola ve Vyskytné nad Jihlavou. Nejčastěji ji využívá na hodiny přírodovědy a v hodinách čtení, výuku jazyků a výtvarné výchovy. Podle ředitele školy Petra Baueršímy stavba učebny vyřešila i potřebu místnosti na kola, na kterých děti do školy jezdí. Mohou je díky terénu parkovat v jejím suterénu.

"Když jsou děti po třetí čtvrté (vyučovací) hodině unavené, venkovní prostředí je pro ně nový impulz, aby únavu překonaly. Jakákoliv změna ve výuce je pro ně motivující a povzbudí je. Určitě se to osvědčilo, i když to nebylo jednoduché, je dobře, že učebnu máme, využíváme ji pravidelně," řekl Baueršíma.

Pobyt dětí venku podporuje i ředitelka základní a mateřské školy v Mrákotíně Marcela Hillayová. "Je to obrovská zastřešená pergola s plůtkem. Budou tam lavice. Je tam elektřina, tabule. Budou to využívat i děti z mateřské školy, kterou máme v přízemí budovy," řekl Hillayová. Venkovní učebnu chce využívat pro všechny předměty včetně cizích jazyků, pobyt dětí venku podporuje.

Běžné je, že děti venku svačí. "Jsme na vesnici, tady jsou děti zvyklé být venku," dodala.

Po kolaudaci už je také učebna v Dobroníně, která má i fotovoltaickou elektrárnu. "Myslím si, že se stavba povedla. Je to kiosková učebna, pak máme další dvě, které jsou jen zastřešené. Snažíme se prostě dostat děti ven i na tu standardní výuku," řekl starosta Dobronína Ivan Sehnal. Základní škola v Dobroníně má asi 200 dětí.

Všech dětí v základních školách na Vysočině bude letos podle informací krajského úřadu přibližně 47.000, prvňáků bude téměř 6000.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Jeřáb popelavý Foto: Thomas Landgren Flickr Vojenské lesy a statky zrenovovaly Naučnou stezku Jeřáb v Ralsku Foto: ZO CSOP Vlasim Wikimedia Commons Vlašimská paraZOO přichystala letní hru přibližující svět obojživelníků Výběh pro vydru ve vlašimské PARAzoo Foto: ZO CSOP Vlasim Wikimedia Commons Vlašimská paraZOO nabízí návštěvníkům balíček se smyslovými pomůckami

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

V Česku budou moci vznikat od ledna rodinná zemědělská hospodářství

Diskuse: 37

Vědci našli v meandru řeky Ohře populaci užovky stromové s výjimečnou genetickou bohatostí

Diskuse: 10

Barevný asfalt art před školou na pražském Smíchově zvětšuje bezpečnost chodců v ulici

Diskuse: 3

Vlčice, která minulý týden na Šumavě po odchytu uhynula, byla z výběhu v Srní

Diskuse: 16

Praha prověří možnost prodloužení linky metra D na Náměstí Republiky

Diskuse: 2

Řada 6 je první model zetoru, který podporuje precizní zemědělství

Diskuse: 3

Povodí Vltavy nabízí vytažení lodí z Orlíku jeřábem. Hladina je kvůli suchu nízko

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist