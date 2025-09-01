Venkovních učeben na Vysočině přibývá, od září bude v Batelově, Mrákotíně nebo Dobroníně
"Když jsou děti po třetí čtvrté (vyučovací) hodině unavené, venkovní prostředí je pro ně nový impulz, aby únavu překonaly. Jakákoliv změna ve výuce je pro ně motivující a povzbudí je. Určitě se to osvědčilo, i když to nebylo jednoduché, je dobře, že učebnu máme, využíváme ji pravidelně," řekl Baueršíma.
Pobyt dětí venku podporuje i ředitelka základní a mateřské školy v Mrákotíně Marcela Hillayová. "Je to obrovská zastřešená pergola s plůtkem. Budou tam lavice. Je tam elektřina, tabule. Budou to využívat i děti z mateřské školy, kterou máme v přízemí budovy," řekl Hillayová. Venkovní učebnu chce využívat pro všechny předměty včetně cizích jazyků, pobyt dětí venku podporuje.
Běžné je, že děti venku svačí. "Jsme na vesnici, tady jsou děti zvyklé být venku," dodala.
Po kolaudaci už je také učebna v Dobroníně, která má i fotovoltaickou elektrárnu. "Myslím si, že se stavba povedla. Je to kiosková učebna, pak máme další dvě, které jsou jen zastřešené. Snažíme se prostě dostat děti ven i na tu standardní výuku," řekl starosta Dobronína Ivan Sehnal. Základní škola v Dobroníně má asi 200 dětí.
Všech dětí v základních školách na Vysočině bude letos podle informací krajského úřadu přibližně 47.000, prvňáků bude téměř 6000.
