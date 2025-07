Foto | Eric X / Eric X / Unsplash

Veřejnost může hlasovat pro Park čtvrtstoletí, na výběr je z 22 možností. Jde o parky, které byly oceněny v letech 2002 až 2023, z nich devět patřilo mezi vítěze některého z ročníků, informovala ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně Jana Šimečková. Svaz soutěž pořádá.Do soutěže se mohli přihlásit autoři projektů, investoři nebo správci či zhotovitelé, vždy se souhlasem investora i projektanta. Z více než 70 děl, která byla oceněna v soutěži Park roku v letech 2002 až 2023, se jich přihlásilo 22. Z toho devět patřilo mezi vítěze předchozích ročníků.

"Jsou tu díla stará 20 let i ta zcela nová. Bude zajímavé sledovat, co s parkem udělá čas. Mrzí mě, že někteří možnost přihlásit se nevyužili, ale o to víc si cením odvahy těch, kteří do přehlídky vstoupili," uvedl zahradník, dlouholetý propagátor oboru a člen poroty Rostislav Ivánek.

Nejčastěji zastoupeným autorským týmem je Ateliér zahradní architektury Zdeňka Sendlera a Václava Babky, jejichž práce v minulých letech opakovaně získaly cenu.

Jeden z parků získá Cenu veřejnosti, o jejímž držiteli rozhodnou hlasující prostřednictvím webu www.parkctvrtstoleti.cz. Hlasuje se do 28. září. Hlavní cena vzejde z hodnocení odborné poroty, která soutěžní díla navštíví v září. Parky budou porotci posuzovat podle jasně stanovených kritérií. Od toho, jak park obstál v čase, přes urbanistické a technické řešení, kvalitu zahradnické práce a použití rostlin, až po úroveň péče a udržitelnost z ekonomického, environmentálního i sociálního hlediska. Kromě hlavního ocenění může porota udělit i další ceny, například za výjimečný přínos v oblasti biotechnologií.

Výsledky přehlídky organizátoři oznámí 30. září na slavnostním galavečeru v Místodržitelském paláci v Brně. Všechna přihlášená díla organizátoři zároveň představí na výstavě na Moravském náměstí, která se uskuteční od 26. září do 13. října.

