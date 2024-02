Veterináři loni uložili pokuty za 25,8 milionu Kč, meziročně o 1,4 milionu méně

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Státní veterinární správa (SVS) loni uložila pokuty v celkové výši 25,8 milionu korun, proti roku 2022 to bylo o 1,4 milionu korun méně. Kontrol životní pohody hospodářských a zájmových zvířat se loni uskutečnilo 7000, tedy o 3,5 procenta více než v roce 2022. V případě hospodářských zvířat se podíl zjištěných závad naopak meziročně snížil o 1,1 procentního bodu na 20,3 procenta. U zájmových zvířat byl pokles výraznější, a to o 5,5 procentního bodu na asi 28,5 procenta.

Nejvyšší pokuta loni podle Semeráda dosáhla 600 000 korun a SVS ji za špatné zacházení s hospodářskými zvířaty uložila chovatelům v Královéhradeckém kraji. "Oni se o ta zvířata nestarali, neodklízeli kadavéry (uhynulá zvířata), nezabezpečovali výživu, která tam byla potřeba, prostory byly nevyhovující," uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. Podobný případ podle něj SVS odhalila také v Jihočeském kraji.

Kontroly životní pohody hospodářských a zájmových zvířat podle vedoucího oddělení ochrany zvířat Tomáše Jarosila odhalily pochybení v zajištění vhodných chovatelských podmínek nebo veterinární péče. Další přestupky se týkaly omezování výživy či napájení a nezabezpečení zvířete proti úniku.

SVS dala 82 podnětů k umístění týraného zvířete do náhradní péče, šest podnětů ke snížení počtu chovaných zvířat a po jednom návrhu bylo k zákazu činnosti a náhradní péče v místě chovu. Celkově SVS obecním úřadům obcí s rozšířenou působností předala 480 podnětů. Podezření ze spáchání trestného činu SVS policii nahlásila ve 14 případech, předloni to bylo ve 12 případech, řekl Jarosil.

Počet kontrol potravin živočišného původu podle vedoucí oddělení bezpečnosti potravin Veroniky Vlasákové loni meziročně vzrostl o 500 na přibližně 40.700. Minimálně jedno pochybení bylo zjištěno ve třech procentech kontrol. Nejčastěji, z 22 procent, se jednalo o pochybení ve výrobní a hygienické praxi, shodně 16 procent připadlo na špatné označení výrobků a špatnou manipulaci s produkty. Přestupků ve vedení dokumentace byla desetina, v čištění a dezinfekci devět procent a dalších devět procent závad se týkalo kontrol fází výroby.

Na jatkách bylo v minulém roce podle Vlasákové poraženo přibližně 118 milionů zvířat, což je proti předloňským asi 120 milionům mírný pokles. Mimo jatka se počet poraženého skotu naopak o 40 procent zvýšil. Na jatkách bylo podle Vlasákové vyšetřeno 243.712 kusů skotu, tedy o 1,4 procenta víc než v roce 2022. Počet vyšetřených prasat naopak klesl o čtyři procenta na zhruba 2,2 milionu a kuřat o tři procenta na přibližně 115,2 milionu.

Loni SVS podle Semeráda po kontrole schválila 12.200 zásilek živých zvířat a živočišných produktů do zemí mimo Evropskou unii, což bylo o pět procent více než v roce 2022. "Zástupci SVS ve věci usnadňování vývozu živočišné produkce z ČR do třetích zemí vedou řadu dlouhodobých jednání se zahraničními partnery. V loňském roce nově vyjednali či aktualizovali 32 vývozních osvědčení pro vývoz do třetích zemí, o sedm více než v roce 2022," řekl Semerád.

Přes pohraniční veterinární stanici na pražském Letišti Václava Havla v minulém roce prošlo 714 zásilek veterinárního zboží, proti roku 2022 to bylo o 57 zásilek méně. Počet zásilek, které nebyly vpuštěny do Česka, meziročně klesl o polovinu na 27. Ze zemí mimo EU do Česka v minulém roce nejčastěji směřovaly doplňky stravy, rybí konzervy nebo krmiva pro zájmová zvířata. Z živých zvířat šlo zejména o akvarijní ryby, terarijní zvířata či zvířata do zoologických zahrad.

reklama