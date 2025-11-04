https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/veterinari-myxomatoza-zajicu-se-rozsirila-do-olomouckeho-a-zlinskeho-kraje
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Veterináři: Myxomatóza zajíců se rozšířila do Olomouckého a Zlínského kraje

4.11.2025 18:43 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | DS Williams / Flickr
Myxomatóza zajíců se z jižní Moravy nově rozšířila i do Olomouckého a Zlínského kraje. Veterináři od konce srpna, kdy byla v ČR nemoc poprvé potvrzena, evidují 22 případů nákazy u zajíců nebo králíka divokého. Z toho 18 je v Jihomoravském kraji, tři případy v Olomouckém kraji a jeden případ ve Zlínském kraji v obci Ostrožská Nová Ves v okrese Uherské Hradiště. Státní veterinární správa (SVS) doporučuje chovatelům králíků domácích nechat zvířata proti nemoci vakcinovat.
 
Na člověka či domácí zvířata nemoc přenosná není, jde ale o mimořádně agresivní chorobu, která dokázala takřka vyhubit králíky divoké a způsobuje komplikace v chovech domácích králíků.

Nákaza se šíří především hmyzem, který saje krev, což jsou zejména komáři, ale i přímým kontaktem mezi zvířaty či nepřímo kontaminovanými předměty. "Jedná se o sezonní onemocnění, jehož intenzita bude pravděpodobně během pokračujícího podzimu ustupovat," uvedli veterináři.

Choroba se na jižní Moravu rozšířila podle dřívějšího vyjádření veterinářů pravděpodobně z Dolního Rakouska. Výskyt myxomatózy u zajíců potvrdilo v říjnu i Slovensko, a to v Trnavském kraji.

Veterinární správa připomněla, že pro snížení rizika šíření nákazy je důležité včasné odstraňování těl uhynulých zajíců z nákazou zasažených honiteb a jejich neškodná likvidace, ať už v asanačním podniku či dostatečně hlubokým zakopáním. Šíření nákazy naopak nezabrání intenzivní odlov zajíců, uvedli veterináři. V případě nálezu uhynulých zajíců doporučují kontaktovat krajskou veterinární správu, která vyhodnotí situaci a případně zajistí laboratorní vyšetření.

Virus myxomatózy se u zajíců projevuje typickými otoky v oblasti očí, uší, pysku a nosu. Kůže je zduřelá a zanícená i na pohlavních orgánech a končetinách. Vznikají uzlovité kožní léze, takzvané myxomy. Na kůži a sliznicích se tvoří krusta, puchýřky a strupy.

Poprvé byla nákaza u zajíců potvrzena v roce 2018 u zajíce iberského v Portugalsku. Následně se virus objevil v roce 2024 na hranicích Německa a Nizozemska.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
zajíc polní Foto: DS Williams Flickr Myslivci: Počet zajíců v Česku nevzroste bez spolupráce se zemědělci myslivec Foto: Ondřej Šálek Flickr Českomoravskou mysliveckou jednotu nadále povede Jiří Janota Zvěřina Foto: Lesy ČR Zájem o zvěřinu od státních Lesů ČR roste, vedou daněk, divočák a jelen

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Jiří Michalisko: Otevřený dopis ministrovi Lukáši Vlčkovi

Diskuse: 2

Vláda ANO, SPD a Motoristů plánuje omezit dotace neaktivním zemědělcům

Diskuse: 59

Daniel Pitek: Každý by se měl držet svého kopyta

Diskuse: 106

Jakub Hruška: Běžného občana to nedojme, ale vláda udělala důležitý krok k obnově naší přírody

Diskuse: 26

Blanka Mikátová: Tůň pod asfaltem a zákon pod stolem. Jak se výjimka ze zákona stala nástrojem legalizace škod

Diskuse: 41

Lesní pastva povolena!

Diskuse: 26

V Dillí se pokusili uměle vyvolat déšť, aby ulevili lidem od smogu

Diskuse: 2
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist