Veterináři: Myxomatóza zajíců se rozšířila do Olomouckého a Zlínského kraje
Nákaza se šíří především hmyzem, který saje krev, což jsou zejména komáři, ale i přímým kontaktem mezi zvířaty či nepřímo kontaminovanými předměty. "Jedná se o sezonní onemocnění, jehož intenzita bude pravděpodobně během pokračujícího podzimu ustupovat," uvedli veterináři.
Choroba se na jižní Moravu rozšířila podle dřívějšího vyjádření veterinářů pravděpodobně z Dolního Rakouska. Výskyt myxomatózy u zajíců potvrdilo v říjnu i Slovensko, a to v Trnavském kraji.
Veterinární správa připomněla, že pro snížení rizika šíření nákazy je důležité včasné odstraňování těl uhynulých zajíců z nákazou zasažených honiteb a jejich neškodná likvidace, ať už v asanačním podniku či dostatečně hlubokým zakopáním. Šíření nákazy naopak nezabrání intenzivní odlov zajíců, uvedli veterináři. V případě nálezu uhynulých zajíců doporučují kontaktovat krajskou veterinární správu, která vyhodnotí situaci a případně zajistí laboratorní vyšetření.
Virus myxomatózy se u zajíců projevuje typickými otoky v oblasti očí, uší, pysku a nosu. Kůže je zduřelá a zanícená i na pohlavních orgánech a končetinách. Vznikají uzlovité kožní léze, takzvané myxomy. Na kůži a sliznicích se tvoří krusta, puchýřky a strupy.
Poprvé byla nákaza u zajíců potvrzena v roce 2018 u zajíce iberského v Portugalsku. Následně se virus objevil v roce 2024 na hranicích Německa a Nizozemska.
reklama