Veterináři požadují úplný zákaz šelem v cirkusech

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | hbp_pix / Flickr Předvádění drezury šelem v cirkusech se přežilo a už dávno neplní vzdělávací účel jako kdysi. Proto je podle České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad načase zakázat chov těchto zvířat v cirkusech bez výjimek. / Ilustrační foto

Předvádění drezury šelem v cirkusech se přežilo a už dávno neplní vzdělávací účel jako kdysi. Proto je podle České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad načase zakázat chov těchto zvířat v cirkusech bez výjimek. Na tiskové konferenci to včera řekl prezident asociace Zdeněk Knotek. Asociace se rozhodla zveřejnit své stanovisko v době, kdy se připravuje novela zákona o ochraně zvířat a v budoucích týdnech ji začnou projednávat i politici.

Knotek v souvislosti s návrhem zákazu chovu šelem v cirkuse zdůraznil, že společnost musí vyřešit, jak zvířata nechá důstojně dožít v jejich přirozeném prostředí. "Rozhodně nejsme pro jejich utracení. Nabízí se samozřejmě zoologické zahrady vzhledem k prostorovým možnostem a odbornému personálu, který se chovu těchto druhů věnuje. I když vím, že zoo se potýkají s různými problémy," řekl Knotek.

V současnosti je zakázáno využívat v cirkusech nově narozené jedince primátů, ploutvonožců, kytovců vyjma delfínovitých, nosorožců, hrochů a žiraf. Návrh novely výčet rozšiřuje o slony a delfínovité. Na šelmy by podle návrhu mohly některé cirkusy dostat licenci. Takový kompromis však Knotek odmítá. "To by znamenalo ze své podstaty udělení výjimky, a když ji dáte jednomu, tak se pak bude rozdávat i dalším," řekl Knotek.

Diskuse, které se kolem novely vedou, byly podle veterinářů zatím dost vyhrocené, bez stanoviska odborníků. "Proto jsme do toho vstoupili a velmi rádi se sejdeme i s poslanci a naše stanovisko jim budeme vysvětlovat," řekl Knotek.

Základním argumentem veterinářů je, že šelmy a další zvířata žijí v cirkuse v prostředí na hony vzdáleném jejich přirozenosti, které je deformuje. Žijí ve stresu, že nemají dostatek volnosti k pohybu, navíc musejí podstupovat časté cestování, někdy i březí samice. "A to mluvíme o cirkusech, které všechno dodržují, jak mají. Majitelé cirkusů, jak je znám, jsou hodní lidé, kteří mají zvířata rádi, ale pořád je drží ve zcela nepřirozeném prostředí. A doba se posunula tak, že cirkusy už nemají žádnou vzdělávací funkci a bavit mohou i bez zvířat," řekl Knotek.

Podle Radky Kabrhelové, která 14 let pracovala na krajské veterinární správě a kontrolovala i cirkusy, je v Česku registrovaných zhruba 40 cirkusů, ne všechny mají velká zvířata. Zmínila, že vedle kvalitních cirkusů jsou i takové, které zvířata chovají v daleko horších podmínkách a kvůli nedodržování ohlašovací povinnosti se kontrolují jen obtížně. "Cirkusy také deformují pohled dětí na divoká zvířata. Rodiče by měly vést děti k respektu k šelmám či slonům, není přirozené si je hladit," poznamenala Kabrhelová.

