Veterinární správa na severu Čech preventivně zkontroluje devět chovatelů krav

Krajská veterinární správa (KVS) Ústeckého kraje zkontroluje devět chovatelů krav z preventivních důvodů po zveřejnění videí k týrání krav v jiných regionech České republiky. Novinářům to řekla ředitelka odboru ochrany zdraví a pohody zvířat KVS Lenka Hanušová. Státní veterinární správa nařídila kontroly od uplynulého pondělí do 17. března.Za celou Českou republiku inspektoři provedou 60 až 80 kontrol. "Museli jsme během pondělí a úterý vyhodnotit chovy. Podmínka byla v každém okrese jedna kontrola. To se u nás nepodaří splnit, protože v horských oblastech nebo i na Lounsku a Litoměřicku jsou hospodářská zvířata hodně na pastvinách," uvedla Hanušová.

Kontroly u devíti chovatelů dojnic, kteří mají zaměstnance, začnou tento týden a stihnou se do konce příštího týdne. "Kontrola bude zaměřená na to, jakým způsobem se nahánějí dojnice, jak se odchovávají telata, jak probíhá napájení, odvádění. Důležité bude, jakým způsobem zacházejí s ulehnuvšími kravami, které musí dostat ze stáje," uvedla Hanušová. Kontroloři budou přítomni i dojení.

Managementu v chovech se kontroloři budou ptát, jak školí nové pracovníky. "Dostat dobré pracovníky do zemědělství je problém, proto je důležité těm, kteří přijdou, vštěpovat správné způsoby péče o zvířata a pak je kontrolovat," řekla ředitelka.

Kontroly následně KVS vyhodnotí, a pokud zjistí nějaké porušení zákona, věc oznámí příslušné obci, případně sama uloží pokutu.

Videa zveřejnil nedávno spolek Zvířata nejíme, pořídil je skrytými kamerami za několik měsíců v osmi kravínech na Vysočině. Pracovníci na videu zvířata mlátí, kopou do nich, nemohoucí zvíře odtahují traktorem, vidět jsou mrtvá a umírající telata i kráva s řetězem zařezaným do masa.

