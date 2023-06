Veterinární správa prověřuje týrání zvířat na jatkách na Havlíčkobrodsku

Majka Kletečková 27.6.2023 23:57

Ve Francii a Velké Británii jsou na jatkách již zavedeny kamerové systémy, bylo by dobré je zavést i v ČR. Spotřebitelé by měli vědět, jak je nakládáno se zvířaty, která konzumují. Z tajně pořízených záběrů na vykládku zvířat v Českém Dvoře vyplývá, že jsou v některých případech zvířatům chvíle před smrtí znepříjemňovány i nedovolenými způsoby. Je na to smutný pohled.

