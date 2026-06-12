Veterinární správa zjistila v útulku Bouchalka několik porušení zákonů
12.6.2026 17:52 (ČTK)
Veterinární správa zjistila v prověřovaném útulku Bouchalka na Kladensku několik porušení zákonů. Na začátku června byl provozovatelce doručen protokol o kontrole a nyní plyne zákonná doba pro podání námitek. Do jejího skončení a případného vypořádání podaných námitek nebude veterinární správa sdělovat detaily, odpověděl na dotaz ČTK mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer.Majitelka útulku Eugenie Sychrovská ČTK bez dalších podrobností řekla, že bude spolu se svou právní zástupkyní podávat odvolání.
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Úroveň péče o psy v útulku Bouchalka kritizoval například spolek Unie práv zvířat, zařízení prověřuje kromě veterinární správy už několik měsíců také policie.
Na březnovou demonstraci za ukončení provozu buštěhradského útulku Bouchalka v centru Kladna přišlo přibližně 1000 lidí. Útulek byl do letošního roku v regionu jediný, Kladno a desítky dalších obcí s ním měly smlouvu, ale značná část už ji ukončila.
Pokračuje i sbírka spolku AniDef na nový útulek, který má Bouchalku nahradit. Spolek hledá v regionu vhodný pozemek, zatím vybral přes 13 milionů z potřebných 32 milionů korun. Během letošního léta vedení spolku rozhodne, zda postaví nový útulek ve středních Čechách, nebo rozšíří současný útulek v obci Žim na Teplicku.
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