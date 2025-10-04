https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vetrne-elektrarny-v-cakove-na-bruntalsku-nebudou-referendum-je-odmitlo
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Větrné elektrárny v Čakové na Bruntálsku nebudou, referendum je odmítlo

4.10.2025 16:23 | ČAKOVÁ (ČTK)
Zdroj | Pxhere
Obyvatelé Čakové na Bruntálsku odmítli v dnes skončeném referendu stavbu šesti větrných elektráren v katastru obce. ČTK to řekl starosta Petr Náhlý (Šance na změnu). Referenda se zúčastnilo 79 procent oprávněných voličů a je podle Náhlého platné a závazné. Odpůrci projektu se bojí hluku a vadí jim velikost plánovaných větrníků. Jeho zastánci argumentovali ekonomickým přínosem pro obec. Plebiscit se v obci konal souběžně s volbami do Poslanecké sněmovny.
 
V obci mohlo hlasovat 288 lidí. V referendu se vyjádřilo 227 obyvatel, což odpovídá 79 procentům. Pro platnost referenda je potřeba účast pětatřiceti procent oprávněných voličů.

"Se stavbou větrníků nesouhlasí 148 hlasujících. Elektrárny by se tedy stavět neměly," uvedl starosta. Nyní nevidí, jak by investor mohl stavbu prosadit. "Uvidíme, jak se k tomu postaví stát s ohledem na akcelerační zóny, které mají urychlit a zjednodušit povolovací procesy," dodal.

Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční část oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 procent oprávněných voličů.

O stavbě větrných elektráren v okolí Čakové se podle starosty mluví už deset let. Vlastní větrníky chtělo stavět dřívější vedení obce. Projekt ale kvůli krajinnému rázu nepovolil stavební úřad. Nyní chtěl elektrárny stavět soukromý investor. Starosta dodal, že podle projektu chtěl investor stavět dosud nejvyšší elektrárny v Česku.

"Nikde takové nejsou. Stožár měl být vysoký 180 metrů," uvedl Náhlý s tím, že konečnou výšku a výkon plánovaných elektráren určí až povolovací řízení.

Právě velikost byl jeden z argumentů odpůrců. "Nechtějí tak vysoké větrníky. Obávají se i zvýšeného hluku," řekl starosta. Podle zastánců projekty by elektrárny Čakové s 340 obyvateli a rozpočtem deset milionů korun ročně vynesly dalších deset milionů.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

