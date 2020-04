Většina velkých měst jižní Moravy odkládá termíny plateb za odpad

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Maaark / Pixabay V mnoha městech na jižní Moravě mohou lidé zaplatit za odpad později. / Ilustrační foto

Většina okresních měst na jižní Moravě posouvá termíny pro úhradu poplatků za komunální odpad a za psy. Radnice tak chtějí ulehčit lidem v době pandemie koronaviru. Města preferují platby převodem. Těm, kteří si přejí zaplatit osobně, doporučují odklad na dobu, kdy pominou současná omezení. Někde ještě nové termíny splatnosti musí schválit zastupitelé. Řekli to mluvčí jihomoravských okresních měst.

Splatnost místních poplatků ve Vyškově chtějí radní prodloužit o tři měsíce. "S ohledem na nouzový stav je poplatek za sběr komunálního odpadu splatný do 31. července, poplatek ze psů pak musí lidé zaplatit nejpozději do 31. srpna," uvedl mluvčí vyškovské radnice Michal Kočí.

Řada lidí platí poplatky bankovním převodem. Někteří je však hradí hotově či kartou na pokladně městského úřadu. "S ohledem na omezení provozu to nebylo možné, proto jsme Vyškovanům vyšli vstříc. Museli jsme krizově rozhodnout, prodloužení splatnosti nicméně musí posvětit zastupitelé," řekl starosta Vyškova Karel Jurka (ODS).

Vedení Blanska rozhodlo o odložení splatnosti místních poplatků v polovině března. Lidé tak letos mohou zaplatit poplatek ze psů do 31. srpna a za odpad do 30. září.

"Od vyhlášení nouzového stavu všechny vyzýváme, aby osobní platbu odložili, preferujeme bezhotovostní způsoby platby. Termín splatnosti chceme změnit novelou obecně závazné vyhlášky," uvedla mluvčí Blanska Pavla Komárková.

V Hodoníně jsou místní poplatky rozděleny do dvou splátek. Termíny splatnosti město nezmění. První z nich je do 31. května. Město však letos lidem umožní zaplatit celou částku až v v podzimním termínu, tedy do 31. října, a to bez postihu.

"Aktuálně vyzýváme občany, kteří nutně potřebují provést úhradu hotově, aby s platbou vyčkali, na období, kdy pominou stávající omezení," uvedla mluvčí hodonínské radnice Petra Kotásková.

V Břeclavi letos lidé mohou platit poplatky za odpad i za psa do konce října. Brno posune termín pro platbu za komunální odpad na konec srpna. Znojmo naopak posunutí platby místních poplatků neplánuje.

