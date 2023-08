Více než polovina druhů na Zemi žije v půdě, uvádí studie

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Imaggeo.cz Jedna čajová lžička zdravé půdy může obsahovat až miliardu bakterií a více než jeden kilometr hub.

Půda je druhově nejbohatší prostředí na světě, žije v ní 90 procent hub, 85 procent rostlin a více než 50 procent bakterií. S odkazem na studii , podle které je na půdě závislých celkem přes 50 procent organismů, o tom informoval britský list The Guardian.

"Ukazujeme, že půda je pravděpodobně domovem 59 procent života, od mikrobů až po savce, což z ní činí výjimečné a nejrozmanitější prostředí na Zemi," píší vědci. Skutečné číslo by podle nich mohlo být ještě vyšší, protože půda není dostatečně prozkoumaná.

Vědci před touto studií nevěděli, co je druhově nejbohatší prostředí na Zemi, řekl vedoucí studie a ekolog ze švýcarského Federálního výzkumného ústavu pro výzkum lesa, sněhu a krajiny Mark Anthony. "V mém výzkumném okruhu to mnozí tušili, že by to měla být půda, ale neexistovaly pro to žádné důkazy," dodal.

"Organismy v půdě mají převažující vliv na rovnováhu naší planety," řekl Anthony. Na jejich biologické rozmanitosti podle něj záleží, neboť život v půdě ovlivňuje změny klimatu, globální potravinovou bezpečnost i lidské zdraví.

Půda je svrchní vrstva zemské kůry a skládá se ze směsi vody, plynů, minerálů a organických látek. Je také místem, kde se pěstuje 95 procent potravin, ale přesto byla v minulosti vynechána z debat o ochraně přírody, protože o ní lidé ví jen velmi málo. Jedna čajová lžička zdravé půdy může obsahovat až miliardu bakterií a více než jeden kilometr hub.

Vědci použili hrubý odhad, podle kterého na Zemi existuje zhruba 100 miliard druhů. Pomocí analýzy dat pak počítali, kolik se jich nachází v půdě. Mezi další stanoviště, která zkoumali, patří mořské prostředí, sladké vody, dno oceánů, vzduch, zastavěné prostředí a hostitelské organismy, jako je člověk.

U odhadu je velké rozpětí chyb, takže by mohlo jít o 44 až 76 procent všech organismů. "Nejvíce mě překvapila náročnost tohoto úkolu a to, jak velké rozdíly v našich odhadech existují u mnoha velkých skupin, zejména u bakterií a virů, dvou nejrozmanitějších forem života na Zemi," řekl Anthony. "Ačkoli skutečná rozmanitost leží někde v tomto rozmezí, naše snaha je prvním realistickým odhadem globální rozmanitosti v půdě a my ji potřebujeme k tomu, abychom se mohli zasadit o život v půdě tváří v tvář krizi biologické rozmanitosti a klimatu," dodal.

Podle studie Global Land Outlook, kterou podpořila OSN, je třetina půdy na planetě silně znehodnocena a jen v důsledku intenzivního zemědělství se každoročně ztrácí 24 miliard tun úrodné půdy. Půdu poškozuje také znečištění, odlesňování a globální oteplování. Podle vědců pomůže ke zvýšení biodiverzity půdy přijetí méně intenzivních zemědělských postupů, větší regulace nepůvodních invazních druhů a zvýšení ochrany.

