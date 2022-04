Virtuální expedice Zoo Brno zařadila do své nabídky dva filmy z vlastní produkce

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Virtuální expedice Zoo Brno rozšířila svoji nabídku o dva filmy z vlastní produkce. Lidé se tak v centru Brna v Radnické ulici mohou zblízka ve virtuální realitě podívat na africké býložravce a na africké šelmy. Na tiskové konferenci to uvedl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka. V budoucnosti plánuje zoo nabídku pro virtuální prostředí rozšířit i o filmy z českého prostředí.

Návštěvníci si po příchodu do virtuální expedice nasadí speciální brýle a usadí se na otáčivé křeslo. Po spuštění filmu se mohou libovolně otáčet a prohlédnout si tak divoká zvířata v jejich přirozeném prostředí. Ve filmech jde vidět, že některá zvířata kamera velice zaujala a příliš se jí nebojí.

K šesti současným snímkům, které Zoo získala díky spolupráci se společností Wild immersion, se přidávají filmy Na kopytech Afriky a Ve spárech Afriky. Ty vytvořila Zoo Brno ve vlastní produkci. Snímky trvající necelých 15 minut natočila Kristýna Bošková a návštěvníky jimi provede hlas tiskové mluvčí zoo Moniky Brindzákové. Krátké komentáře do filmů napsal Marek Sláma.

Nové filmy by podle vedení zoo měly podpořit zvýšení návštěvnosti expedice po covidové krizi. "Poslední měsíce se návštěvnost zvyšuje. Poslední čtvrt rok se to pohybuje kolem 2500. To vychází na asi 600 návštěvníků měsíčně," uvedl Hovorka.

Mezi návštěvníky jsou často rodiny s dětmi, senioři s vnoučaty nebo také lidé s tělesným postižením, kteří se na méně přístupná místa v přírodě nedostanou. Pro nejmladší děti může být nošení brýlí náročnější. Organizátoři ale uvedli, že filmy ve virtuální realitě zhlédly i tříleté děti.

Virtuální expedice Zoo Brno funguje na Radnické ulici od ledna roku 2020. V místě byla původně akvaristická atrakce. Výstava je otevřená každý den od 10:00 do 18:00 včetně víkendů.

