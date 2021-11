Vizitka nové ministryně životního prostředí: Hubáčková má zkušenosti jako starostka a senátorka

rýpal lesní 18.11.2021 07:03

V tomto představení zmíněné paní chybí také skutečnost, že jako podniková vodohospodářka o.z. Hodonín státního podniku Jihomoravské vodovody a kanalizace Brno při vyhlášení podmínek PHO vodního zdroje a JÚV v letech 1987 - 1990 účelově a vědomě zanedbala legislativní a majetkovou ochranu vodního zdroje Bzenec - komplex, a nevyrovnáním podmínek hospodaření v PHO (pásmu hygienické ochrany vodního zdroje) a neprosazením těchto omezení v zájmu ochrany vodního zdroje do katastru nemovitostí umožnila žádosti těžařů stavebních surovin (skupina podnikatelů okolo KDU-ČSL a ODS) o těžbu. Současně působením jako úřednice referátu ŽP na OkÚ Hodoníně a později vedoucí referátu tamtéž umožnila vedení koridoru tras silnice R55 a trasy vodní cesty D-O-L v území chráněném Natura 2000 a v území zmíněného PHO vodního zdroje, a zajistila v rámci projednávání územního plánu VÚC okresu Hodonín územní rezervu i promítnutí do územních plánů obcí bez řádného projednání těchto záměrů (nebylo vůbec veřejné projednání, jen stanoviska politiků a úřadů). Následně toto vše pokrývala i jako pracovnice krajského úřadu ve funkci vedoucí odboru ŽPaZe.

Je to něco podobného, jako by se stal hlídačem vinohradu zloděj, či hajným pytlák, nebo policajtem zloděj. Je pravda, že to znéá, ale koná jinak. Vždy dostatečně obratně.

Mimo to zajistila (ve spolupráci s dalšími úředníky) že nebyla řešena skládka TKO (s obsahem odpadů ropných látek a těžkých kovů, kyselých kalů z kovovýroby) v obci okresu a aktivně tuto okolnost tajila.

Této paní bych nesvěřil ani káru se sběrem, ne to vedení Ministerstva pro řízenou devastaci přírody České republiky.

Jak pracují lidovci ve vytváření PR osob, které chtěji protěžovat na funkce, je vidět z této zkušenosti : Z pokusu o opravu účadů stránky wikipedie jsem uvedl skutečnost, která je zjistitelným a doožitelným faktem, a jen rozšiřovala informaci o osobě, bez pejorativních poznámek. Změna nebyla správci připuštěna, a poté, co jsem téma dal opakovaně i po doložení, byla stránka uzamčena. Tak takový působ informování má KDU-ČSL. A chtějí nás přesvědčit, že nejsou stejní. Vzpomímám si, jak mne jako Brnotosaura hnali lidovci z Národní fronty, když jsem jim předložil soubor prolematiky (profesně pojatý) v dané oblasti okresu před rokem 1989.

Tito "odborníci" jsou příčinou stavu, který zde máme.

Důvodem jsou kšefty, handlování dohod, manipulace s fakty a prosazování lží místo pravdy, vlastní zájmy šíbrů a lidí poškozujících životní prostředí.

<rýpal lesní>

Odpovědět