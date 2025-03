MŽP vyčlení 100 milionů korun na podporu instalace větrání ve školách a školkách

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyčlení 100 milionů korun pro mateřské, základní a střední školy na instalaci systémů řízeného větrání s rekuperací, tedy získávání tepla z odpadního vzduchu a ohřívání jím vzduchu přiváděného. Školy budou moci na instalaci větracího systému v učebnách získat v základu 9800 korun na jednoho žáka, výsledná částka ale bude záviset na využité technologii. Žádosti o dotace bude možné podávat od 1. dubna.Cílem výzvy je motivovat vlastníky a provozovatele mateřských, základních a středních škol k uskutečnění opatření eliminujících nadměrné koncentrace oxidu uhličitého a teplotní diskomfort ve školských budovách. Podle MŽP to je poprvé, kdy je možné čerpat dotace na kvalitní větrání a stínění samostatně, tedy bez nutnosti provádět komplexní renovaci celé budovy.

Problematické jsou podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) především budovy, kde byl při rekonstrukci kladen důraz hlavně na energetické úspory, přičemž se na kvalitu prostředí a efektivní větrání zcela zapomnělo. Podpora se nevztahuje na novostavby, nástavby či přístavby škol. Žádosti budou přijímány do konce roku 2025 nebo do vyčerpání alokace. Podpořené projekty musí být dokončeny nejpozději do konce roku 2027.

"Při nedostatečném větrání se v místnosti zvyšují koncentrace škodlivin i teplota a vlhkost vzduchu, což má přímý dopad na zdraví a soustředění dětí ve školkách i školách. Typickými příznaky jsou bolest hlavy, únava, ospalost, letargie či poruchy soustředění. Tyto negativní projevy způsobené špatnou kvalitou vnitřního prostředí jsou také označovány jako tzv. syndrom nemocných budov," řekl Hladík.

Konkrétní výše podpory bude u každého projektu vypočítána podle určené metodiky. "Školy mohou na instalaci větracího systému v učebnách získat 9800 korun na jednoho žáka, přičemž výsledná částka se odvíjí od typu a účinnosti použité technologie. Na venkovní nebo meziokenní stínicí prvky, které pomáhají snižovat přehřívání tříd, je možné získat 3700 korun na každý metr čtvereční zastíněné plochy. Dalších až sedm procent z celkových způsobilých výdajů projektu je možné čerpat na projektovou přípravu, odborný technický dozor a Bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP),“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Petr Valdman.

Nový větrací systém pořídila s podporou MŽP například mateřská škola Mydlinky v Praze 12. "Náklady na stavbu školky včetně areálu byly přes 153,5 milionu korun včetně DPH, z toho hlavní stavba stála necelých 130 milionů korun. Náklady na vzduchotechniku v hlavní budově včetně kuchyně byly 7,5 milionu korun. Hlavní město Praha nám poskytlo účelovou dotaci ve výši 71 milionů korun a od MŽP jsme získali 22 milionů korun," řekl starosta městské části Praha 12 Vojtěch Kos (ODS).

