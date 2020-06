Vláda posoudí novelu, která ruší pravidelné státní posudky lovu Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Piqsels Zvěř se bude moci lovit i na pozemcích, kde se sklízí zemědělské plodiny. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Úřady nebudou muset každých pět let nechávat vypracovávat posudky, aby se zjistilo, kolik má být v honitbě zvířat. Tuto povinnost, která ale zatím nezačala ani platit, už ruší v novele mysliveckého zákona ministerstvo zemědělství. Novelou se bude v pondělí zabývat vláda. Lovci také nebudou muset předkládat tzv. markanty - například spodní čelisti, ocas nebo obě uši od ulovené zvěře jako doklad plnění plánu lovu. Tyto povinnosti by byly podle ministerstva příliš drahé a náročné. Ministerstvo zemědělství navrhuje tato opatření změnit ještě předtím, než začala legislativně platit. Poslední úpravu schválil parlament loni na základě poslaneckých návrhů k jinému zákonu - novele lesního zákona. Změny v mysliveckém zákonu pak měly začít účinkovat dva roky od jeho vyhlášení. Úřad se problematická ustanovení nyní snaží změnit mimo jiné elektronizací evidence myslivosti. Stát se také snaží o větší bránění škod způsobených zvěří na lesních a jiných porostech, ruší proto některá myslivecká omezení, stojí v důvodové zprávě k novele. Ulovená zvířata se budou muset evidovat mobilní aplikaci, na které bude muset být nahrané celé tělo. "Při použití mobilní aplikace je pro zaevidování ulovené nebo nalezené zvěře nezbytná manipulace s celým kusem zvěře, což činí obcházení tohoto způsobu kontroly plnění plánu obtížnější," uvádí ministerstvo. Současně se novelou zákona ruší papírové výkazy, vše bude elektronické. Nebudou se také určovat normované počty zvěře v dané honitbě. Stát se pak bude vyjadřovat k plánu lovu pouze v případě, že se zjistí, že zvířata působí v lokalitě příliš velké škody. Myslivci potom vytvoří takový plán lovu, aby nebyl les příliš zvířaty poškozovaný. "Orgány státní správy myslivosti jsou povinny kontrolovat plnění plánu lovu. V případě nesplnění plánu lovu budou ukládat uživateli honitby sankce," dodává ministerstvo. To také zlehčuje lovecké podmínky, například se bude moci lovit za dodržení bezpečnostních opatření na pozemcích, kde se sklízí zemědělské plodiny. "Lov samic a mláďat vyjmenovaných druhů spárkaté zvěře a jezevce lesního v noci se zavádí z důvodu zvýšení možnosti lovu. Zvěř je s ohledem na stále vyšší rušení pohybem osob nebo techniky v krajině nucena využívat noční aktivity. Aby bylo vůbec možné lov zvěře realizovat, musí k lovu zvěře docházet v nočních hodinách," vysvětluje ministerstvo. Také umožňuje noční lov samic a mláďat v noci. "Vzhledem k potřebě využít všech možností lovu se nově ruší například zákaz používání noktovizorů, zákaz lovu v noci nebo se rozšiřuje možnost lovu všech prasat divokých, daněl a daňčat, srn a srnčat na společném lovu," dodává resort ve předkládací zprávě. Nově zákon také ruší zákaz lovit divoká prasata starší dvou let na společných lovech brokovnicí s jednotnou střelou. "Energie jednotné střely je dostatečná pro ulovení i dospělého jedince prasete divokého a není důvod jednotnou střelu do brokovnice využívat jen pro sele a lončáka. Současná situace s rozšiřováním nákazy afrického moru prasat je dalším důvodem, kromě škod v zemědělství, pro snížení početních stavů prasat divokých v honitbách v ČR," uvádí resort. Postřelená nebo odchycená divoká prasata se poté budou moci zabít krátkou zbraní. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

