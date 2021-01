Vláda schválila novou politiku ŽP, cílí na nižší emise i odpady Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Toa55 / Shutterstock Prvním cílem je efektivnější využití a recyklace vody. SPŽP zdůrazňuje nutnost změny legislativy pro využití přečištěné odpadní vody. Podle ní bude třeba i podpořit recyklaci provozní vody v podnicích, odpadních vod z domácností i provozoven či systémy pro využití přečištěné šedé vody. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Snížení emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů či efektivnější využití vody patří mezi priority návrhu Státní politiky životního prostředí 2030 (SPŽP). Dokument vymezující plán pro oblast životního prostředí dnes schválila vláda. Text obsahuje deset strategických a 32 specifických cílů pro další dekádu a vize pro rok 2050. Navrhuje typová opatření ke zlepšení stavu různých oblastí. Podle ministerstva životního prostředí (MŽP) vznikne i platforma pro každoroční hodnocení plnění politiky v reakci na aktuální zprávy o stavu životního prostředí v Česku. Zástupci ekologů už dříve uvedli, že by ocenili ambicióznější návrh SPŽP a lepší definici cílů. Prioritu má sedm specifických cílů. Za ministerstvo na to už dříve při prezentaci SPŽP upozornila ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje MŽP Anna Pasková. V dokumentu stojí, že hierarchie vychází z vývoje v oblasti mezinárodních závazků a dalších faktorů. Prvním cílem je efektivnější využití a recyklace vody. SPŽP zdůrazňuje nutnost změny legislativy pro využití přečištěné odpadní vody. Podle ní bude třeba i podpořit recyklaci provozní vody v podnicích, odpadních vod z domácností i provozoven či systémy pro využití přečištěné šedé vody. U další z priorit, zlepšení zadržení vody v krajině, pak SPŽP uvádí potřebu obnovy remízků, alejí a mokřadů, vhodných zemědělských postupů i revitalizace vodních toků. K prioritám SPŽP patří i pokles emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů do ovzduší. Zmiňuje, že v dlouhodobém horizontu se sice snížilo množství vypuštěných škodlivin, trend ale v posledních letech zpomaluje."Je proto nutné dále podporovat a urychlit technologické změny v problematických sektorech," stojí v textu. Emise z energetiky a průmyslu kvůli zpřísnění enviromentálních opatření sice poklesly, sektory jako domácí topeniště, doprava a zemědělství však podle dokumentu "nabývají na významu". SPŽP tak apeluje na rozvoj nemotorové a hromadné veřejné dopravy, pohonů s alternativním palivem, pokračující podporu obměny kotlů v domácnostech, zpřísnění povinností při využívání hnojiv či zvýšení podílu výroby elektřiny a tepla ze zdrojů obnovitelné energie. Ohledně poklesu skleníkových plynů pak dokument upozorňuje také na potřebu vývoje nových nízkouhlíkových technologií, využití odpadů pro výrobu energie či ekologické daňové a fiskální reformy. Podle SPŽP patří k nejdůležitějším oblastem i maximální předcházení vzniku odpadu - třeba skrze podporu sdílení výrobků a zájmu spotřebitelů o recyklovatelné produkty, rozvoj infrastruktury na zpracování a využití druhotných surovin či nízkoodpadových technologií. Text v opatřeních zmiňuje i budoucí rozšíření osobní zodpovědnosti výrobců. Do roku 2030 je podle SPŽP žádoucí snížit potravinový odpad o 50 procent na obyvatele na úrovni maloobchodu a spotřebitele. K důležitým bodům patří i dodržení hiearchie nakládání s odpady a snížení komunálního odpadu. Sedmou prioritou je zvyšování energetické účinnosti v dopravě, průmyslu i u budov. Prospěch má této oblasti přinést mimo jiné modernizace technologií a soustav či rozvoj komunitní energetiky. Zástupci ekologů, Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu a biolog Pavel Šremer ze Společnosti pro trvale udržitelný život v nedávné on-line diskusi k nové SPŽP uvedli, že postrádá více konkrétních cílů. Šremer kritizoval absenci cílových i výchozích hodnot v některých oblastech. Pasková v reakci uvedla, že někde teď chybí konkrétní data, která budou později doplněna. Zdůraznila, že návrh počítá s ekologickými cíli EU, včetně těch teprve projednávaných. Podrobnější řešení mají podle zástupců MŽP přinést i strategie k jednotlivým oblastem - třeba cirkulární ekonomice či problému sucha. Ekologové ale míní, že by SPŽP měla nastavit i laťku a trendy a alespoň naznačit "rychlosti vývoje různých trendů. Jak Zelený kruh, tak Společnost pro trvale udržitelný život se na projednávání SPŽP podílely. Z dalších cílů SPŽP uvádí třeba opatření pro zvýšení jakosti podzemních i povrchových vod, snížení hlukového a světelného znečištění, principy adaptace sídel na změnu klimatu nebo návrhy k podpoře biodiverzity. Současný dokument navazuje na Státní politiku životního prostředí ČR 2012-2020. Na přípravě dokumentu spolupracovali zástupci ministerstev a resortních organizací, samospráv, Parlamentu, nevládních organizací, akademické sféry a podnikatelů. Střednědobé vyhodnocení plnění cílů bude v roce 2025. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

