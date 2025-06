Vlašimská paraZOO nabízí návštěvníkům balíček se smyslovými pomůckami

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vlašimská paraZOO, v níž jsou převážně handicapovaná zvířata, spustila nový vzdělávací program pro návštěvníky se zrakovým postižením nebo jiným handicapem.Poznávat zvířata prostřednictvím hmatu, čichu a sluchu jim má pomoci speciální balíček, takzvaný ZOObox, se smyslovými pomůckami a přírodninami. Zájemci si ho mohou před návštěvou oproti vratné záloze zapůjčit na pokladně paraZOO, informoval ČTK Jan Gál z Českého svazu ochránců přírody Vlašim.

Součástí balíčku jsou 3D modely s hmatovými siluetami zvířat a odlitky jejich stop, přírodniny, například srst, peří nebo ježčí bodliny, ale i řada čichových prvků a zvukových záznamů zvířat.

"Chtěli jsme nabídnout cestu k přírodě bez limitů. Věříme, že kontakt s ní by měl být dostupný opravdu každému, bez ohledu na to, jak vnímá svět kolem sebe," uvedl hlavní ošetřovatel zahrady Martin Hůlka. V baličku najdou lidé i audio verzi knihy Nepohádky o zvířátkách aneb cesta do paraZOO namluvenou hercem Martinem Písaříkem.

Vlašimská paraZOO byla otevřena v červnu 2012. V zahradě Podblanického ekocentra byla původně záchranná stanice pro živočichy. Léčebná část se později přesunula do nového areálu u Pavlovic a zahrada byla zrekonstruována výhradně k expozičním a vzdělávacím účelům a přejmenována na paraZOO.

Návštěvníci si v zahradě mohou prohlédnout mimo jiné vydry, kočky divoké, mývala severního, krkavce velkého a mnoho dalších dravých ptáků a sov. Bližší informace o akcích a další aktuality zájemci najdou na webových stránkách www.paraZOO.cz.

