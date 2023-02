Vlastní příjmy zlínské zoologické zahrady loni pokryly 85 nákladů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | ZOO Zlín Samice slona afrického Zola krátce po půlnoci 1. července 2018 porodila. Porod proběhl bez problémů, slůně se však narodilo mrtvé. U prvorodiček to bohužel není neobvyklý jev. Jednalo o samičku s porodní váhou 86 kg. Slonice Zola je v pořádku.

Loňská rekordní návštěvnost téměř 800 000 lidí přinesla zlínské zoologické zahradě i rekordní vlastní příjmy, činily téměř 170 milionů korun. Dokázaly pokrýt 85 procent nákladů, sdělila ČTK mluvčí zahrady Romana Mikešová. Uvedená ekonomická soběstačnost je podle metodiky Unie českých a slovenských zoo jednou z nejvyšších z evropských zoologických institucí, uvedla Mikešová.

"Ještě před 30 lety k nám zavítalo kolem 200 000 návštěvníků. Vlastní příjmy tenkrát dosahovaly výše tří milionů Kč. Od té doby jsme dokázali návštěvnost navýšit o neuvěřitelných 400 procent, vlastní příjmy se nyní pohybují kolem 168 milionů korun," uvedl ředitel zoo Roman Horský.

Vysoký zájem návštěvníků je pro zahradu zásadním zdrojem peněz, nespoléhá však jen na návštěvnost. "Sami aktivně hledáme příležitosti, jak získat další finance. Provozujeme několik obchodů se suvenýry, změnili jsme systém pronájmu restaurací, nabízíme atraktivní zážitkové programy včetně krmení rejnoků a žiraf, pořádáme dětské tábory. Velmi si ceníme i podpory v podobě sponzorských darů. Tím, že jsme schopni si z velké části provoz zajistit, může nás zřizovatel zoo, statutární město Zlín, významně podporovat v oblasti investic. To je podle mého názoru klíčový faktor našeho společného úspěchu," uvedl Horský.

Zahrada se rozvíjí podle schváleného plánu. "Velmi oceňuji, že tuto vizi rozvoje podporuje město Zlín i Zlínský kraj. Připravovaná ekonomická analýza bude předpokladem pro společný vstup do druhé etapy Karibuni, která by byla průlomovou částí celého projektu. Věřím, že právě její realizace by nás vystřelila k hranici miliónu návštěvníků a zajistila nám tak dlouhodobou udržitelnost," uvedl Horský.

Zahrada loni dokončila první etapu projektu Karibuni, na podzim přestěhovala tři slonice a slůně do nového chovného zařízení, které patří mezi tři největší zařízení svého druhu na světě. Letos na jaře by do zoo měl přibýt sloní samec. Zlínská zoo chová slony africké, kteří jsou kriticky ohroženým druhem. Jejich chov je v Česku i Evropě vzácný, zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické. V další etapě by ke sloninci a výběhům slonů měly přibýt expozice velkých afrických savců, žiraf, buvolů, nosorožců a lvů. Počítá se také s dvěma africkými kempy s ubytovací kapacitou 180 míst a restaurací. Náklady se odhadují na až 300 milionů korun.

