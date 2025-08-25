https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vlcice-ktera-minuly-tyden-na-sumave-po-odchytu-uhynula-byla-z-vybehu-v-srni
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vlčice, která minulý týden na Šumavě po odchytu uhynula, byla z výběhu v Srní

25.8.2025 20:43 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Vlčice, která ve středu uhynula na Šumavě po odchytu zoology národního parku, pocházela z výběhu u návštěvnického centra v Srní. Potvrdily to genetické testy. Na svobodě tak zůstává poslední ze tří vlků, kteří nezjištěným způsobem z výběhu u návštěvnického centra na přelomu července a srpna uprchli. Správci parku se snaží i podle hlášení od veřejnosti chybějící zvíře vystopovat, vysledovat jeho návyky a odchytit ho, řekl ČTK mluvčí parku Jan Dvořák.
 
Prvního z uprchlých vlků odchytli zoologové 13. srpna v noci s pomocí narkotizační střely v blízkosti návštěvnického centra v Srní a po denním pozorování v odděleném výběhu sedmiletou vlčici vrátili zpět ke smečce. Druhou vlčici odchytli do pasti 20. srpna v noci v okolí Kundratic, asi deset kilometrů vzdušnou čarou od Srní. Odpoledne ale pak uhynula. Příčinu se pokusí v září při pitvě zjistit odborníci.

Protože se u ní po odchytu nepodařilo najít čip, kterým byli všichni vlci z výběhu označeni, zoologové pro její určení odeslali její genetické vzorky do laboratoře. Testy nyní potvrdily, že patřila ke smečce. Přesnou identitu samici zatím zoologové nepřidělili, je to ale minimálně sedmileté zvíře.

Na svobodě zůstává ještě jeden vlk. Podle posledních hlášení od místních lidí i turistů, se pohybuje v širším okolí Srní a Kvildy. Správci parku nemají stoprocentní jistotu, že pozorované zvíře je skutečně uprchlík z výběhu v Srní, napovídá tomu ale jeho chování a menší plachost, než mají divocí šumavští vlci. "Zprávy od veřejnosti o pozorování vlka nám stále přicházejí, velmi si toho vážíme a děkujeme za ně. Pomáhají nám vysledovat pohyb vlka," řekl Dvořák.

Ve výběhu u návštěvnického centra byla původně smečka 13 vlků. Výběh otevřel park na podzim roku 2015, dospělému páru se pak pravidelně rodila mláďata, poslední vlčata byla v roce 2018 a pak ještě jedno mládě v roce 2020. Dalšímu rozrůstání smečky zoologové zabránili sterilizací samců. Při zjištění, že z výběhu utekla zvířata, našli v srpnu zoologové v jedné z nor rozlehlého výběhu lebku a další ostatky jednoho uhynulého zvířete.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Vlk Foto: Kjetil Kolbjornsrud Shutterstock Na Šumavě uhynula vlčice odchycená zoology. Příčinu určí pitva Vlci Foto: Depositphotos Na Šumavě odchytli další vlčici. Zda utekla z výběhu v Srní, zjistí test DNA Vlk Foto: Depositphotos Testy DNA potvrdily, že na svobodě jsou ještě dva vlci uprchlí z výběhu v Srní

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Ministerstvo chce rozšířit program dotací na likvidaci azbestu i pro fyzické osoby

Diskuse: 3

Petr Kalla: Uschlé stromy u Šutky jako varování pro budoucnost městské zeleně a příklad potřebné změny ve výsadbách

Diskuse: 38

Nejhezčí německá turistická stezka letošního roku je hned za českými hranicemi

Los Emil, který putoval po Česku, byl spatřen v Dolních Rakousích

Diskuse: 8

Pavla Setničková: Krajský úřad zastavil nevhodný developerský záměr na Šumavě

Diskuse: 12

Rybníky dokážou vytvořit dostatek potravy pro ryby, vyplývá z výzkumu

Diskuse: 27

Levý břeh Ostravice se zásadně promění

Diskuse: 2
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist