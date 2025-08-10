Vltavská štafeta dnes opustila Jihočeský kraj a vstoupila do Středočeského
"Přála bych štafetě a téhle kapsli, aby bezpečně a bez rozbití dojela až do Jízdárny Pražského hradu. A Vltavě bych přála, aby měla vždycky hladinu zcela optimální. To znamená, ani ne vysokou při povodních, ani ne nízkou, když bude nedostatek vody, a aby to byla voda zdravá,“ řekla Pecková. Jejich lodě se potkaly na 154. říčním kilometru, na hranici obou krajů.
Poté si štafetu ve Středočeském kraji převzali potápěči hasičského sboru. Aby se skleněná kapsle v dekorativním dřevěném rámu tlakem nepoškodila, vodu z ní přelili do kovové nádoby. Potopili se s ní do čtyřicetimetrové hloubky ke kostelu sv. Štěpána obce Těchnice na Příbramsku, která úředně zanikla v roce 1957. Ponor trval 30 minut, viditelnost byla 1,5 až dva metry.
"Celý projekt Národního památkového ústavu vznikl k výročí uvedení symfonické básně Vltava Bedřich Smetany, tak Vltavská štafeta od pramene Vltavy až do Prahy jde jakoby středem Vltavy. A symbolika ponoru ke kostelu spočívá v tom, že v době, kdy Smetana psal Vltavu, hráz tady nebyla, ale byla tady obec, čili je to propojení historie se současností,“ řekl generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Přehrada byla uvedena do provozu 1961. V roce 1950 bylo v obci Těchnice 50 domů a přes 90 obyvatel.
Skleněnou kapsli s vltavskou vodou pak potápěči předali hráznému na hrázi Orlické přehrady, která je největším, nejvyšším a nejmohutnějším dílem Vltavské kaskády. Betonová hráz je dlouhá 450 metrů, vysoká přes 80 metrů. Největší hloubka je 74 metrů. Zatopená plocha je 2732,7 hektaru a objem zadržené vody může být přes 716 milionů metrů krychlových.
V úterý si štafetu vyzvednou členové Klubu českých turistů, kteří s ní v doprovodu památkářů a veřejnosti půjdou kolem Solenické podkovy s vyhlídkou na velký vltavský meandr. A pak přes zříceninu hradu Vrškamýk, zamíří do starého vorařského hostince U Krůtů v Kamýku nad Vltavou.
Projekt Vltava slavná a splavná Národní památkový ústav připravil společně s dalšími partnery u příležitosti 150. výročí prvního uvedení symfonické básně Bedřicha Smetany Vltava. Má za cíl představit památky podél řeky, připomenout místa, která zanikla po výstavbě vltavské kaskády, a ukázat důležitost řeky pro hospodářský, kulturní, společenský a přírodní vývoj. Kapsli si předávají různé osobnosti na více než 40 místech spojených s některým ze symbolů, které se představí na výstavě.
Vyvrcholením celého projektu bude v září otevření stejnojmenné výstavy v Jízdárně Pražského hradu, která potrvá od 5. září do 4. ledna příštího roku. Bude na ní kolem 500 exponátů jako obrazy, fotografie, sochy, vltavské perly a zlato, archeologické nálezy, sportovní trofeje nebo technické památky.
reklama