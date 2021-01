Voda v nádržích pro Istanbul i Ankaru je na nejnižší úrovni za 15 let

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Dean Morley / Flickr.com Podle místních médií za nízkou úroveň hladiny v nádržích a přehradách zásobujících Istanbul a Ankaru může dlouhodobý nedostatek srážek, ale i zvýšená spotřeba vody během pandemie covidu-19.

Turecká metropole Ankara i největší město země, patnáctimilionový Istanbul, jsou ohroženy nedostatkem pitné vody. Nádrže zásobující Istanbul vodou jsou nyní naplněny asi z pětiny, což je nejméně za posledních 15 let, informují místní média. Starostové Ankary i Istanbulu už vyzvali obyvatele, aby s vodou šetřili.

Podle místních médií za nízkou úroveň hladiny v nádržích a přehradách zásobujících Istanbul a Ankaru může dlouhodobý nedostatek srážek, ale i zvýšená spotřeba vody během pandemie covidu-19. Nezanedbatelné jsou také úniky vody ve staré vodovodní soustavě, napsal deník Daily Sabah.

Experti tento týden varovali, že Istanbul má zásoby vody už jen na 45 dní a Ankara na 110.

Starosta Istanbulu Ekrem Imamoglu koncem prosince zahájil na sociálních sítích kampaň, která popisuje různé způsoby ekonomického využívání vody. Například nabádá Istanbulčany, aby zavírali vodu během čištění zubů či sprchování nebo si pořídili kohoutky s menším průtokem.

Také starosta Ankary Mansur Yavaş apeloval na místní obyvatele, aby vodou neplýtvali, a slíbil navrhnout radním plán úspory vody.

Nedostatek srážek mnozí experti přičítají klimatickým změnám. Istanbul se ale potýká s chronickým nedostatkem vody a podle některých odborníků je hlavním důvodem vysoká spotřeba v důsledku narůstající populace tohoto finančního a obchodního centra země, které navštěvují miliony turistů. Starosta Imamoglu doufá, že problém pomůže do čtyř let vyřešit projekt dopravy vody do Istanbulu z přehrady na řece Melen.

