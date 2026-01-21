Voda ve znojemské přehradě je dál použitelná pro výrobu pitné vody
Podle Šulákové se schází každý den vedení města společně se zástupci Povodí Moravy, hasičů a Vodárenské akciové společnosti (VAS). "Do Znojma kejda ještě nedotekla, předpoklad je v pátek," řekla Šuláková. Ráno byla kejda ještě nad přehradou, která má na délku pět kilometrů a v prakticky stojaté vodě se bude šířit znečištění pomaleji než v řece.
I když zatím není pitná voda ohrožená, dnes na dopolední schůzce vedení města s VAS řešily, jak to případně udělat, kdyby byla voda dočasně nepoužitelná. "Dnes jsme to téma načali. Cisterny bychom mohli použít patrně jen pod střechou, kde není mráz, například ve staré hasičárně. Další alternativou je výdej balené vody," řekla Šuláková. Informaci o tom, jak dlouho by případně mohla trvat situace, kdy voda nebude použitelná pro výrobu pitné vody, by se mělo vedení města dozvědět na odpolední schůzce.
Z jímky uniklo v pondělí 3000 metrů krychlových kejdy, tedy směsi zvířecích výkalů, zbytky krmiva a steliva.
