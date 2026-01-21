https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/voda-ve-znojemske-prehrade-je-dal-pouzitelna-pro-vyrobu-pitne-vody
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Voda ve znojemské přehradě je dál použitelná pro výrobu pitné vody

21.1.2026 11:50 | ZNOJMO (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | GNU Free Documentation License (Svobodná licence GNU pro dokumenty)
Foto | Marek Nowocień / Wikipedia
Voda ze znojemské přehrady je stále použitelná pro výrobu pitné vody. Město však zároveň připravuje scénář pro situaci, kdy by kvůli úniku kejdy dočasně pitná nebyla. Podle mluvčí radnice Petry Šulákové by šlo o kombinaci cisteren a dodávek balené pitné vody, přičemž rozmístění cisteren v ulicích limituje mrazivé počasí. Šuláková to řekla ČTK. Odborníci nyní odebírají vzorky vody kvůli uniklé kejdě několikrát denně.
 
Znojemská přehrada je zdrojem pitné vody pro celé okresní město se zhruba 34 000 obyvateli i některé okolní obce. Aktuálně ji ohrožuje kejda, tedy tekuté zvířecí výkaly, které vytekly v pondělí z prasklé jímky zemědělského podniku v Podmyčích. Po toku postupuje znečištění poměrně pomalu a množství amoniaku postupně klesá, jak se znečištění ředí a amoniak vyprchává. Mezi zdrojem znečištění a znojemskou přehradou je vzdušnou čarou zhruba 17 kilometrů, nicméně tok Dyje v národním parku výrazně meandruje. Na posledním měřicím místě nad přehradou je koncentrace amoniaku dvakrát vyšší, než je limit pro povrchové vody.

Podle Šulákové se schází každý den vedení města společně se zástupci Povodí Moravy, hasičů a Vodárenské akciové společnosti (VAS). "Do Znojma kejda ještě nedotekla, předpoklad je v pátek," řekla Šuláková. Ráno byla kejda ještě nad přehradou, která má na délku pět kilometrů a v prakticky stojaté vodě se bude šířit znečištění pomaleji než v řece.

I když zatím není pitná voda ohrožená, dnes na dopolední schůzce vedení města s VAS řešily, jak to případně udělat, kdyby byla voda dočasně nepoužitelná. "Dnes jsme to téma načali. Cisterny bychom mohli použít patrně jen pod střechou, kde není mráz, například ve staré hasičárně. Další alternativou je výdej balené vody," řekla Šuláková. Informaci o tom, jak dlouho by případně mohla trvat situace, kdy voda nebude použitelná pro výrobu pitné vody, by se mělo vedení města dozvědět na odpolední schůzce.

Z jímky uniklo v pondělí 3000 metrů krychlových kejdy, tedy směsi zvířecích výkalů, zbytky krmiva a steliva.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Foto: Depositphotos Kvůli uniklé kejdě zásobují hasiči vodou Hardegg na rakouské straně hranice Foto: Depositphotos Naředěná kejda na Znojemsku se dostala do národního parku Podyjí Znečištění Foto: Depositphotos Do Dyje na Znojemsku se z protržené jímky dostala kejda, zasahují hasiči

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist