Vodíkový vlak ve středu skončí předváděcí jízdy Českem, najezdí kolem 2400 km

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Linus Follert / Flickr

Vodíkový vlak pro osobní dopravu Coradia iLint od společnosti Alstom spotřebuje na 1000 kilometrů zhruba 250 kilogramů vodíku. Ve středu skončí v Ústí nad Labem jeho předváděcí jízdy, ve kterých od 17. května najezdí v několika českých regionech zhruba 2400 kilometrů. Vodík z mobilní vodíkové čerpací stanice pro něj dodávala společnost Air Products.

Vlak Coradia iLint ve zkušebním centru Výzkumného ústavu železničního (VUZ) ve Velimi testovali v roce 2017. "Za těch pět let se vodík jako alternativní palivo posunul z roviny testování do reálného provozního módu a jsme přesvědčeni, že za dalších přibližně pět až sedm let by mohlo být reálné vodíková vozidla potkat i na naší nebo slovenské infrastruktuře," řekl předseda představenstva a generální ředitel VUZ Martin Bělčík.

Coradia iLint je první osobní vlak na světě poháněný vodíkovým palivovým článkem, který vyrábí elektrickou energii pro trakci. Jedinými emisemi, které podle Alstomu vlak vytváří, jsou pára a kondenzovaná voda. Vlak může jezdit po neelektrifikovaných tratích. Podle Alstomu by tak mohl být využíván hlavně na regionálních tratích bez elektrifikace. Vodíkový vlak dosáhne maximální rychlosti 140 kilometrů v hodině, má větší tažnou sílu, proto je vhodnější pro převoz těžkých nákladů a zároveň se i rozjíždí rychleji, uvedli zástupci firmy Alstom.

Vodík pro plnění vlaku na předváděcí jízdy dodávala společnost Air Products z rafinerie v Litvínově. Z bateriového vozu se 4500 metry krychlovými vodíku se přepouštěl přes mobilní čerpací stanici s využitím tlaku. Podle firmy je čerpání vodíku rychlé a zvládne ho běžně proškolená obsluha. Vodík je ve formě plynu uložen v zásobnících na střeše vlaku.

V Česku zatím kapacity na výrobu většího množství vodíku chybí, řekl ředitel nových technologií pro střední Evropu Air Products Vlastimil Pavlíček. V případě nasazení vodíkových vlaků do reálného provozu by se podle něj využívaly pevné čerpací stanice, zapotřebí by byly i dostatečné skladovací kapacity. Místo plynného vodíku by se pak používal kapalný vodík, který je efektivnější.

Od roku 2018 jezdí vodíkové vlaky od Alstomu v několika evropských zemích, najezdily zhruba 200 000 kilometrů, z toho 180 000 v Německu. Podle firmy tvoří alternativu pro 46 procent hlavních tratí v EU, které nejsou elektrifikovány. S nasazením vodíku počítají i České dráhy, jak je uvedeno v Národním akčním plánu čisté mobility, který před dvěma lety schválila vláda. Vodíkové vlaky by podle něj měly od roku 2030 nahradit některé dieselové vlaky, zejména na tratích, které nejsou elektrifikovány. Do té doby je možné vybudovat pro vodíkové vlaky potřebnou infrastrukturu.

Air Products je nadnárodní společnost zabývající se výrobou průmyslových plynů, která na trhu působí 80 let. Společnost se zaměřuje na zajištění energií, udržitelný rozvoj a rozvíjející se trhy. Dodává technické plyny, související vybavení a odborné aplikační poradenství desítkám průmyslových odvětví, od rafinérií, chemického a strojírenského průmyslu přes výrobu elektrotechniky, zpracovatelský průmysl až po potravinářství. Technologie společnosti se ročně využívají při více než 1,5 milionu tankování vodíku ve 20 zemích.

