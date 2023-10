Vodní elektrárnu Lipno navštívilo 2000 lidí, pro zájem ČEZ prohlídky prodloužil

Zdroj | ČEZ Vodní elektrárna Lipno I.

Vodní elektrárnu Lipno I. navštívilo do konce září téměř 2000 lidí, podobně jako loni. Prohlídky vodního díla, při nichž se lidé podívali 160 metrů pod hladinu lipenské nádrže, ČEZ pro velký zájem o měsíc prodloužil. Teď ČEZ spouští virtuální prohlídky elektrárny Dlouhé stráně, informoval mluvčí temelínské elektrárny Marek Sviták. Lipno I. je nejvýkonnější zdroj takzvané Vltavské kaskády.

"Už druhý rok nás velmi těší zájem o exkluzivní prohlídku lipenské vodní elektrárny, proto jsme i letos v létě rozšířili kapacitu o zářijové termíny. I ty se zaplnily během několika dní. Máme tedy signály, že zájem trvá, a pokud to provozní podmínky elektrárny dovolí, rádi bychom v prohlídkách pokračovali i v příštím roce," uvedla vedoucí infocenter Skupiny ČEZ Kateřina Bartůšková. Lidé se mohli podívat do elektrárny ke dvěma automatizovaným Francisovým turbínám od ledna do března a od června do září. ČEZ letos připravil 288 termínů prohlídek.

S koncem prohlídky jedné vodní elektrárny otevírá ČEZ virtuální prohlídky jiné vodní elektrárny. Bude to přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně. Energetici spouští čtvrté pokračování programu Virtuálně v elektrárně, do nějž jsou zapojené také obě české jaderné elektrárny či obnovitelné zdroje.

Lipenská elektrárna vyrobí ročně energii pro víc než 30 000 jihočeských domácností. Je nejvýkonnějším zdrojem takzvané Vltavské kaskády, jednu kilowatthodinu elektřiny vyrobí z 2,7 metru krychlových vody. "Její energetický význam je ale mnohem širší. Díky rychlému najetí na plný výkon 138 megawatt do 2,5 minuty a dálkovému ovládání významně pomáhá regulovat českou energetickou síť," uvedl Sviták. V roce 2022 vyrobila vodní elektrárna Lipno 109 238 megawatthodin energie.

V podzemní elektrárně, kterou spojuje s povrchem 220 metrů dlouhý tunel včetně podzemní lanovky, jsou dvě plně automatizovaná soustrojí s Francisovými turbínami a potřebná elektrická zařízení. ČEZ oba bloky lipenské elektrárny v letech 2012 až 2017 zmodernizoval. Účinnost obou soustrojí se díky investicím za více než 400 milionů korun zvedla o čtyři procenta.

Vodní elektrárna Lipno I. je v podzemní dutině, vylámané v hloubce 160 metrů pod terénem u hráze. Slouží i jako zdroj schopný dodat elektřinu pro bezpečnostní systémy jaderné elektrárny Temelín při blackoutu. Lipenská přehrada vznikla na Vltavě v letech 1952 až 1959. Lipno je s rozlohou 48,7 kilometru čtverečních největší přehradní nádrž a největší vodní plocha v ČR.

