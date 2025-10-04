https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vodovod-v-herspicich-na-vyskovsku-zustane-obci-rozhodli-mistni-v-referendu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vodovod v Heršpicích na Vyškovsku zůstane obci, rozhodli místní v referendu

4.10.2025 19:24 | HERŠPICE (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Obyvatelé Heršpic na Vyškovsku nechtějí převádět vodovodní infrastrukturu do majetku společnosti Vodovody a kanalizace (VaK) Vyškov. V referendu rozhodli, že vodovody a související provozní objekty zůstanou ve vlastnictví obce. Z 676 voličů se referenda účastnilo 520, z nich 426 bylo proti převodu. ČTK to řekl starosta obce Karel Knesl (Prosperita pro Heršpice).
 
Nechali jsme si zpracovat studii na to, kolik nás oprava a provoz bude stát. Máme čísla i plán, jak postupovat. Uvidíme, zda příliš nezatížíme rozpočet," uvedl starosta.

Obec bude vodárenské společnosti předávat kanalizaci. Při jednání dostala nabídku i na vodovody. Zastánci ponechání infrastruktury argumentovali třeba tím, že má obec pod kontrolou cenu vodného. Nevýhodou je odpovědnost za provoz a budoucí investice do oprav.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Foto: Lasy Wikimedia Commons Ve čtyřicítce obcí budou lidé dnes a v sobotu hlasovat v místních referendech Složky s dokumenty. Foto: Max Braun Flickr Město Trutnov po roztržce na zastupitelstvu ohledně lomu Libeč upraví jednací řád Labe v Děčíně Foto: Miaow Wikimedia Commons Děčín vytvořil skalní četu, tři lidé budou celoročně sledovat stabilitu stěn

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Ve vejcích z volného chovu se napříč světem nachází alarmující koncentrace toxických látek

Diskuse: 79

Ivan Brezina: Legalizace trampských kempů na Kokořínsku? Vlastníkům lesů by případný souhlas přinesl velká rizika

Diskuse: 46

Spor o kácení vzácných bučin v Krušných horách s firmou Royal Pine skončil

Diskuse: 7

Martin Říha: Pořad cyklu „Nedej se“ o honu na Jelení louky tentokrát „trefil kozla“

Diskuse: 7

Studie: Propojení povodí Dunaje a Dyje může pomoci řešit sucho na jihu Moravy

Diskuse: 50

Michal Hořejší: Los, který se stal Emilem, aneb O bezvýchodné krizi české krajiny

Diskuse: 18

Jiří Nebřenský: Přeregulovanost řek - jsou fráze o zodpovědnosti bianko šekem k plýtvání finančními i přírodními zdroji?

Diskuse: 88
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist