Vodovod v Heršpicích na Vyškovsku zůstane obci, rozhodli místní v referendu
4.10.2025 19:24 | HERŠPICE (ČTK)
Obec bude vodárenské společnosti předávat kanalizaci. Při jednání dostala nabídku i na vodovody. Zastánci ponechání infrastruktury argumentovali třeba tím, že má obec pod kontrolou cenu vodného. Nevýhodou je odpovědnost za provoz a budoucí investice do oprav.
